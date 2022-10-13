求婚掏出棒棒糖戒指 女友秒變臉賞巴掌離去

男子當眾求婚，卻讓自己出糗了。(影片截圖)

在公眾場合求婚結果讓自己出糗？一場在美國職棒大聯盟，多倫多藍鳥隊和波士頓 紅襪隊的比賽上，有一名男子公開向女友求婚，結果下場卻讓在場的觀眾「震驚不已」，因為女子看到「超大戒指後」，當眾賞他巴掌轉身離開，留下尷尬的男子一人在原地。

綜合媒體報導，從影片中看到，有一名男球迷在女友走到座位時攔住她，他把滿頭問號的女友拉過來，並且對她說「我愛妳」，接著開始跪下，女子難以置信地用手摀著嘴，彷彿在期待下一秒會發生什麼。

這個高調舉動馬上引起眾人目光，球迷們開始拿出相機拍攝接下來會發生的事，接著，男子單膝跪在女子面前，從褲子的口袋裡拿出一個黑盒子，馬上引起現場騷動，他打開盒子，結果裡面裝著一個「超大的紅色棒棒糖戒指」，女子看到當場臉色大變，爆粗口怒罵「你他X怎麼了」，還賞了他一巴掌，接著轉身離去，意外的轉折，讓旁邊的球迷也看傻眼。

影片出不到48小時，就吸引大批網友觀看，有眼尖的人發現，這有可能只是男友的惡作劇，仔細一看，他的口袋還有另一個「凸起物」，有可能才是真正的婚戒，目前還不知道這段影片是惡作劇還是真實情況，也有人認為是運動隊伍所安排的橋段。