6機位改裝成擔架床 全球最高215公分土耳其女一圓搭機夢

經航空公司將6個機位改裝為擔架床後,世界上最高的女性基雅吉終於一圓飛行夢,從土耳其前往美國舊金山 參加金氏世界紀錄活動。

現年25歲的土耳其軟體工程師基雅吉(Rumeysa Gelgi)以215公分的身高打破金氏世界紀錄,成為現存「全球最高女性」。

基雅吉因為罹患罕見遺傳性疾病「韋弗綜合症」(Weaver Syndrome),導致身體生長加速。疾病使她不良於行,通常得以輪椅代步,有時只能步行很短的距離。

土耳其國營的安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)報導,基雅吉在母親陪同下,乘坐輪椅上飛機,接著躺在機內擔架上,開啟13小時的旅程。

基雅吉在伊斯坦堡機場 告訴記者,第一次搭飛機讓她非常興奮。對於像她這樣需要擔架的病人而言,這趟旅行很重要。

「這將是我第一次飛行,也是我首次出國旅行。但是我相信這種經驗對於許多人而言,都是第一次,不只我而已。因為就像大家所知道的,擔架服務通常是保留給由急診室轉移至另一急診室的患者」。對轉診到另一間醫院並需要乘坐救護車的病患來說,這是另一種選擇。

基雅吉說,「然而,由於我脊椎側彎或脊椎曲度疾病,我無法久坐,不得不在擔架上飛行」。

美國衛生及公共服務部 (US Department of Health and Human Services)網頁介紹,「韋弗綜合症」是種罕見疾病,病徵包括身材高、頭部異常大、智能發展障礙、面部特徵特殊、手指和(或)腳趾彎曲及協調性差等。

基雅吉住在土耳其首都安卡拉以北約200公里的城巿卡拉比克(Karabuk)。她說,自己正在以世界紀錄頭銜來宣傳及強化外界對「韋弗綜合症」及脊椎側彎的認識。

全球最高男性高森(Sultan Kosen)也來自土耳其,身高251公分。

