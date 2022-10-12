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她拿iPhone？1860年畫作超懸疑 藝評：應是禱告書

聯合新聞網
畫作中女子盯著手上的黑色物品，看起來很像在滑手機。(取材自維基百科)
畫作中女子盯著手上的黑色物品，看起來很像在滑手機。(取材自維基百科)

她是在看iPhone嗎？一幅162年前的畫作近期引發網友熱議，因為畫作中的人，看起來很像在「滑手機」。

據紐約郵報（New York Post）報導，這幅畫作是奧地利畫家華德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）的作品「等待中的人」（The Expected One）。這幅作品是華德米勒在1860年完成的，畫面中有一名女子在一片美景中行進，前方的灌木叢中則有一名男子拿著一朵粉紅色的花在等待。

女子手上拿著一個黑色的方形物體，讓很多網友好奇難道她是時空旅人，正在用iPhone看社群媒體嗎？不過針對這樣的猜測，澳洲藝術評論家偉恩伯特（Gerald Weinpolter）表示，當然不是。其實女子手上拿著的是一本小小的禱告書，畫中女子正要前往教堂。

英國格拉斯哥前政府官員拉賽爾（Peter Russell）是第一個發現女子在「滑手機」的人。他表示，自己跟另一半在今年暑假到慕尼黑的博物館參觀，於是就很想了解畫作背後的故事。

他在接受訪問的時候表示，這幅畫讓他體會到科技的演變竟然會改變人欣賞畫作的角度。拉賽爾說，若是在1850到1860年間，看見畫作的人都會認為女子手上的是讚美上帝的詩篇或是禱告書，但現在的人則都會覺得女子是在「滑手機」。這樣的差異令他印象十分深刻。

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