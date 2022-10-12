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動畫史酷比的威瑪是女同性戀 粉絲早已認同

綜合報導
史酷比系列動畫中的主角之一威瑪是女同性戀。(取材自Instagram)
史酷比系列動畫中的主角之一威瑪是女同性戀。(取材自Instagram)

經過數十年來的謠傳與影射，動畫界最藏不住的祕密之一終於獲得證實：「史酷比」(Scooby-Doo)系列動畫中的主角之一威瑪(Velma)是女同性戀

萬聖節特別電影「史酷比：不給糖就搗蛋」（Trick or Treat Scooby-Doo，暫譯）片段顯示，這個機智的偵探在初遇反派服裝設計師可可迪亞布羅(Coco Diablo，暫譯)時，不僅眼鏡起霧，還羞紅了臉。

威瑪還在另一個場景中對身旁友人黛芬(Daphne)說：「好的，我在騙誰呢？我一見鍾情了！我該怎麼辦？我該說什麼？」

中央社引述法新社報導，史酷比粉絲早就認同威瑪，如今這部新電影首度給了明確的肯定答案。

「史酷比」裡的這幫素人偵探從1969年以來便一直在解謎破案，逗樂一代又一代的孩子們，動畫中的壞蛋一旦真實身分被揭穿，總會說出「要不是你們這些臭小鬼，我本來可以脫身的」台詞。

主角史酷比是一隻又大又笨重的大丹狗，會為了「史酷比點心」(Scooby snack)不擇手段，在朋友薛吉(Shaggy)、黛芬、弗雷德(Fred)和威瑪幫忙下找出犯罪線索，他們還組成「神祕偵探社」(Mystery Incorporated)。

電影 萬聖節 同性戀

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