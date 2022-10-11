我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

取物、開炸、裝盤… 薯條機器人美國速食店上班 效率高

綜合報導
Miso Robotics公司設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。（路透）
Miso Robotics公司設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。（路透）

美國速食店正引入新科技。Miso Robotics公司繼先前推出漢堡機器人，現在又設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。

來源：YouTube

中央社綜合電訊報導，由攝影機和人工智慧技術控制的大型機械手臂，先從冷凍庫取出薯條等食物，放入高溫油鍋，炸好後再放上托盤，準備上桌。

Miso Robotics公司說，Flippy 2機械手臂可在同時間內，依照不同食譜做出多種料理，以降低廚房人力需求，並加快得來速（drive-through）出餐速度。

公司執行長貝爾（Mike Bell）說，「訂單透過餐廳點餐系統進來後，就會直接下達指令給Flippy 2。Flippy 2比人類動作更快、更不會出錯，工作狀況也不會受到情緒影響，因此比多數真人員工更加可靠。」

在此之前，該公司也曾推出「漢堡機器人」，這款會翻面煎肉排的機器人被取名為Flippy。

貝爾說，薯條機器人剛問世時非常吸睛，當它出現在餐廳裡，顧客都會拍照錄影、問很多問題，但當顧客之後再回到餐廳光顧，就不會再注意它的存在。

目前，位在加州聖地牙哥（San Diego）、美國中西部和西岸的一些連鎖速食店已開始使用機器人烹調炸物。

談到人類工作可能被機器人取代的問題時，貝爾說，「像油炸這樣的工作，是人們最希望有人代勞的…他們很開心能有幫手，這樣他們就可以去做其他事情。」

Miso Robotics公司的下一個計畫，是要設計出可協助顧客點餐、倒飲料、蓋杯蓋、插吸管，完成上述整套服務的飲料機器人Sippy。

貝爾說，未來有一天，顧客會走進餐廳，看著機器人說，「還記得以前都是人類在做這些工作嗎？」他相信，這樣的日子即將來臨，「只是時間早晚的問題而已」。

由「Flippy 2機械手臂」炸出來的薯條。（路透）
由「Flippy 2機械手臂」炸出來的薯條。（路透）

加州 食譜 聖地牙哥

上一則

日本麥當勞改採「紙吸管、木製餐具」 年減900公噸塑料垃圾

下一則

熬過艱辛3年 日本開放自由行 當地人憂「遊客擠爆」

延伸閱讀

聖安東尼奧海洋世界員工 暴打遊客被捕

聖安東尼奧海洋世界員工 暴打遊客被捕
法美奧3學者獲諾貝爾物理學獎 量子資訊科學突破性貢獻

法美奧3學者獲諾貝爾物理學獎 量子資訊科學突破性貢獻
薯條機器人進駐美國速食店 工作效率超越真人

薯條機器人進駐美國速食店 工作效率超越真人
古巴公投通過新家庭法 同性婚姻與收養合法化

古巴公投通過新家庭法 同性婚姻與收養合法化

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職