取物、開炸、裝盤… 薯條機器人美國速食店上班 效率高

Miso Robotics公司設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。（路透）

美國速食店正引入新科技。Miso Robotics公司繼先前推出漢堡機器人，現在又設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。

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中央社綜合電訊報導，由攝影機和人工智慧技術控制的大型機械手臂，先從冷凍庫取出薯條等食物，放入高溫油鍋，炸好後再放上托盤，準備上桌。

Miso Robotics公司說，Flippy 2機械手臂可在同時間內，依照不同食譜 做出多種料理，以降低廚房人力需求，並加快得來速（drive-through）出餐速度。

公司執行長貝爾（Mike Bell）說，「訂單透過餐廳點餐系統進來後，就會直接下達指令給Flippy 2。Flippy 2比人類動作更快、更不會出錯，工作狀況也不會受到情緒影響，因此比多數真人員工更加可靠。」

在此之前，該公司也曾推出「漢堡機器人」，這款會翻面煎肉排的機器人被取名為Flippy。

貝爾說，薯條機器人剛問世時非常吸睛，當它出現在餐廳裡，顧客都會拍照錄影、問很多問題，但當顧客之後再回到餐廳光顧，就不會再注意它的存在。

目前，位在加州聖地牙哥 （San Diego）、美國中西部和西岸的一些連鎖速食店已開始使用機器人烹調炸物。

談到人類工作可能被機器人取代的問題時，貝爾說，「像油炸這樣的工作，是人們最希望有人代勞的…他們很開心能有幫手，這樣他們就可以去做其他事情。」

Miso Robotics公司的下一個計畫，是要設計出可協助顧客點餐、倒飲料、蓋杯蓋、插吸管，完成上述整套服務的飲料機器人Sippy。