普通中國花瓶是骨董？2000元變763萬元

一個在法國拍賣的「普通中國花瓶」原先價值僅約1984美元，最終以約763萬美元的價格售出。（取材自Maison Osenat拍賣網）

一個在法國拍賣 的「普通中國花瓶」原先價值僅2000歐元（約1984美元），不過在經過激烈競標後，不少買家確信這是一件罕見的18世紀手工藝品，最終更以770萬歐元（約763萬美元）的價格售出。

衛報報導，這個54公分(約21.25英寸)高的花瓶近日出現在巴黎附近舉行的楓丹白露（Fontainebleau ）拍賣會上，主人是一位居住在法國海外的婦女，其已故母親留下這個花瓶。

據悉，這位不願透露姓名的賣家並未親眼看到這個花瓶，而是安排將其從她母親在布列塔尼（Brittany）的家中運到巴黎拍賣，她還透露這個花瓶原本屬於她身為巴黎收藏家的祖母，吸引近30名潛在買家參與競標。

沒想到競標開始後，拍賣人員對大多是中國競標者的報價感到驚訝，最終更以770萬歐元(約763萬美元)的價格售出、幾乎是估價的4000倍，加上賣方支付費用後其最終售價為912萬歐元(約904萬美元)。

負責拍賣的奧塞納特（Jean-Pierre Osenat）表示這是件「瘋狂的事」，並稱「賣家住的很遠，連花瓶都沒看到，她從母親那裡繼承，其母親又是從自己母親、同時是上個世紀的巴黎大收藏家那繼承來的」。

據悉，從拍賣目錄發布的那一刻起，就吸引越來越多中國人前來觀看該花瓶並引起極大興趣，最終買家據稱是名中國人。