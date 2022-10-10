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「蟬殼哥吉拉」像蟑螂？網崩潰：太嚇人

聯合新聞網
有網友在臉書社團分享一隻用蟬殼做的「蟲蟲哥吉拉」，嚇壞不少人。（取材自臉書）
有網友在臉書社團分享一隻用蟬殼做的「蟲蟲哥吉拉」，嚇壞不少人。（取材自臉書）

有一種哥吉拉，不僅老婆不敢碰，就連親戚小孩看了都會怕！有人在臉書社團分享一隻「巨型蟲蟲哥吉拉」，整隻都是用蟬殼打造的，外表紋路乍看像極了蟑螂讓大批網友害怕，笑說「一定會孤獨終老」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享了這隻蟬殼哥吉拉，並附上文字說明「保證連女朋友、老婆都不敢碰」。從照片中可以看到該隻蟲蟲哥吉拉全身都是由深棕色的蟬殼所打造的，從軀幹到手指關節都做得超精緻，唯一敗筆可能就是看起來太像蟑螂屍體，桌上還剩下許多殘肢，讓不少網友看了嚇到吃手手。

照片曝光後迅速引起熱議，不少網友看了相當不舒服，「直接掃把掃進垃圾桶打包丟掉」、「有種衝動想要拍碎」「下油鍋炸」、「原地火化」、「我家的蜜袋鼯會把它解體」。也有人稱這已經不是伴侶敢不敢碰的問題，「考慮嫁不嫁與離不離婚了」、「床不想睡 想睡沙發」，笑說「做出這個的人一定會孤獨終老」。

不過這隻蟬殼哥吉拉其實是出自一名日本神人かよちん在推特發表的作品，首度於2016年間曝光就已引發一陣騷動，時隔多年又被網友挖出來考古，再一次成功引起討論。後續也有強者@honeoyaji用十多桶炸雞的骨頭拼出「王者基多拉」標本，精緻的手工都讓人嘆為觀止。

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