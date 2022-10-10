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尷尬… 英相想摸「第一貓」 跩貓轉頭就走

聯合新聞網
特拉斯在首相府接見丹麥總理，順便想介紹首席捕鼠大臣貓咪賴瑞，豈料牠轉頭就走。（視頻截圖）
特拉斯在首相府接見丹麥總理，順便想介紹首席捕鼠大臣貓咪賴瑞，豈料牠轉頭就走。（視頻截圖）

世界上最尊貴的貓非「英國首席捕鼠大臣」莫屬。日前一段爆笑短片在社群網站上流傳，現任英國首相特拉斯在首相府接見丹麥總理，順便把英國首席捕鼠大臣貓咪賴瑞介紹給對方認識，豈料特拉斯彎下腰來摸摸賴瑞時，賴瑞臭著一張臉理都不理轉頭走掉，場面相當尷尬。

綜合外媒報導，英國首相特拉斯(Mary Elizabeth Truss)日前在首相府接見丹麥總理佛萊德里克森 (Mette Frederiksen)時，「首席捕鼠大臣(Chief Mouser to the Cabinet Office)」貓咪賴瑞(Larry)正在特拉斯身邊，兩人寒暄完畢後特拉斯決定將賴瑞介紹給對方認識，結果當特拉斯彎下腰來想摸摸賴瑞時，賴瑞連理她都不理、隨即臭著一張臉離開，讓特拉斯相當尷尬，只好無奈的說「牠跑掉了」。

賴瑞不給首相面子的直擊影片在網路上瘋傳，不少網友都被賴瑞的反應笑翻，留言表示「『英國第一貓』的稱號可不是浪得虛名」、「這應該不是牠第一次對現任首相擺臉色」、「首席捕鼠大臣可是很有個性的」。其實這也不是賴瑞第一次不給特拉斯面子，特拉斯上任到現在就有民眾目擊到某天特拉斯走過唐寧街10號時，賴瑞直接把屁股對著她的畫面。

英國首相府的「首席捕鼠大臣」，是住在唐寧街10號的英國首相家貓的頭銜，歷史上僅亨福立(Humphrey)和賴瑞兩隻貓正式獲得這一頭銜，也被稱為「英國第一貓」，這個官銜自從英王亨利八世統治時期開始，便有一隻貓在財政部或唐寧街擔當捕鼠家貓，如今擔任首席捕鼠大臣的賴瑞，在他任職這11年內已經經歷過卡麥隆(David Cameron)、梅伊(Theresa May)、強生(Alexander Boris de Pfeffel Johnson)及特拉斯四位首相。

特拉斯 英國 社群網站

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