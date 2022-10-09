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隆乳怪病纏身 取出放18年「發霉腐爛」鹽水袋才痊癒

聯合新聞網／ 綜合報導
美國女子梅麗莎（Melissa Lima）曾於20年前隆乳植入鹽水袋，讓自己的胸部看起來更雄偉美觀。（取材自抖音）
美國女子梅麗莎（Melissa Lima）曾於20年前隆乳植入鹽水袋，讓自己的胸部看起來更雄偉美觀。（取材自抖音）

美國女子梅麗莎曾在18年前進行隆乳手術，她在2002年植入鹽水袋填充物，但術後八年卻出現一連串可怕的後遺症，求醫無數也無法解決問題，最終她才決定取出體內的填充物，這塊在她體內放了18年的鹽水袋已經發霉腐爛，慶幸自己終於找到怪病纏身的主因。

根據buzzfeed報導，梅麗莎在TikTok分享隆乳經歷，她2002年接受隆乳手術，在胸部放了鹽水植入物，八年來從沒有任何副作用，直到2010年，隆乳的後遺症開始找上門。

她開始出現疲勞、腦霧、嫉妒焦慮、抑鬱、關節問題、腸道問題、體重增加、傷口癒合速度慢等種種症狀，她為此求醫無數，但醫生每次的診斷結果都一樣，最終告訴她是罹患了一種名為橋本氏自體免疫性疾病。

直到健康問題愈發嚴重，梅麗莎才開始懷疑是否為「隆乳後遺症」，她自行研究有關隆乳後遺症狀況，發現她幾乎符合那些問題，於是她決定開刀把當初植入的鹽水袋取出來。

2020年10月，梅麗莎接受手術取出植入的鹽水袋，結果讓她嚇了一大跳，原本乾淨的鹽水袋竟然變得混濁，呈現發霉腐爛的噁心狀態，就連替她做手術的醫生也不清楚黴菌是如何在她體內生長的。

術後幾個小時，梅麗莎便覺得自身狀況好了許多，直到現在、過了兩年多，梅麗莎的病情好轉9成以上，她拍影片敘述這段可怕經歷，並表示「我現在仍須服用治療橋本氏自體免疫性疾病，而且臀部存在關節痛問題，但現在的我很健康快樂，我非常幸運能夠恢復正常的自我」。

梅麗莎取出放在體內18年的鹽水袋，才發現它已經「發霉腐爛」。（取材自抖音）
梅麗莎取出放在體內18年的鹽水袋，才發現它已經「發霉腐爛」。（取材自抖音）

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