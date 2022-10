真的「蛇」吻 印度男抓毒蛇嘴對嘴被咬爆

一名不怕蛇的男子為了炫耀自己高超的捕蛇技術,竟然在抓到一條劇毒的眼鏡蛇後直接跟蛇玩起親親,結果蛇用力往他嘴唇一咬。

綜合報導,印度 卡納塔卡邦一名男子艾力克斯是當地一名有名的捕蛇人,日前他收到一對新人的委託,請他去婚禮會場中抓兩條劇毒眼鏡蛇,艾力克斯立刻前往成功捕蛇。艾力克斯與夥伴羅尼在等車回家途中,羅尼想檢查蛇的狀況,結果艾力克斯玩心大起,竟抓起一條眼鏡蛇想跟他嘴對嘴親親。

艾力克斯抓起眼鏡蛇時先親了牠的背部,看起來好像沒事,殊不知不到一秒的時間眼鏡蛇突然被激怒,轉過頭來露出利齒狠狠咬了艾力克斯的嘴唇一口,嚇得艾力克斯大叫彈開,路邊圍觀民眾也被驚嚇到尖叫聲四起,隨候鳥獸散。

艾力克斯當場立刻被送急診接受治療,經過一番搶救後索性蛇毒沒有擴散開來,打了血清觀察後便從醫院離開。影片在網路上瘋傳,至今已有超過百萬人觀看,網友留言表示「再怎麼會抓蛇也不要挑釁牠」、「標準的不要貪玩找死就不會死」、「真的被『蛇吻』了」。

