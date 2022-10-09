我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

日本武術爺爺太神 刀砍飆速160公里棒球

聯合新聞網／綜合報導
日本武術家鈴木勇悅用精湛的拔刀術，輕鬆將160公里快速球砍成兩半。（取材自推特）
日本武術家鈴木勇悅用精湛的拔刀術，輕鬆將160公里快速球砍成兩半。（取材自推特）

在棒球賽場上，如果出現動輒時速160公里的快速球，那麼打者光是要及時反應打到球，就不是一項簡單的任務。然而近來有位日本武術達人，卻成功用武士刀精準劈中這樣的速球，讓網友看了驚呼連連。

根據日本媒體「eFight」報導，享有日本拳法、空手道勇和會最高師範榮譽的武術家「鈴木勇悅」，近來分享一段他手持武士刀，在面對發球機投出的160公里快速球時，以迅雷不及掩耳的速度揮刀，成功將來球一分為二，展現出精湛的拔刀術神技。

現年已經65歲的鈴木表示，自己是從50歲開始學習拔刀術的。而這段影片其實是在去年，因應電視台企畫所拍攝的畫面。鈴木還說，這不過是把球切成兩半而已，不算什麼大不了的事情。

不過這般驚人的技巧，已經讓網友們十分佩服，紛紛表示「漫畫很常看到，原來真的能砍中」、「連兩刀都砍中好猛」、「這就是武士道完全體」、「神業」、「想到幕府末年有一堆這樣的武士就很驚人」、「請支付用球的費用（笑）」、「迅速拔刀，成水平線的一字斬，太厲害了」、「動態視力的才能太強了」。

日本

上一則

輿論轉變？俄放寬言論管制 可以批軍方 不准罵普亭

下一則

愛爾蘭加油站爆炸10死 巨響傳數英里

延伸閱讀

北韓飛彈飛越日本上空 美日韓軍演炸射反制

北韓飛彈飛越日本上空 美日韓軍演炸射反制
日本Google推165公分「棒狀物鍵盤」喊話能4手聯彈

日本Google推165公分「棒狀物鍵盤」喊話能4手聯彈
世界晚報／北韩射飛彈越日本上空 多地拉響防空警報

世界晚報／北韩射飛彈越日本上空 多地拉響防空警報
譴責北韓頻射飛彈 日相即將與拜登通熱線研議

譴責北韓頻射飛彈 日相即將與拜登通熱線研議

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民