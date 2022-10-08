越南網紅景點 河內市火車街被封 業者盼重啟遭拒

越南河內老城區的「火車街道」是當地相當知名的觀光景點，火車行經住宅區時因軌道跟兩側民宅僅幾步之遙，司機必須放慢速度通過，形成相當罕見的景色。(Getty Images)

越南 河內市火車街兩周前因安全因素被封，鐵路沿線咖啡 店業者認為火車街很安全，盼當局給他們一條生路讓他們能繼續在這邊賣咖啡，不過這一要求已遭到鐵路有關單位否決。

中央社報導，火車街原是一條不起眼的民宅後巷，因有火車經過，當地居民便在鐵軌兩旁開了30多家咖啡店，消費者喝咖啡的同時，可近距離感受火車呼嘯而過。火車街在2018年成為網紅景點，尤其是西方國家的旅客最常來此朝聖。

河內市火車街是越南知名的國際旅遊景點，不少西方背包客常來朝聖，但河內市當局以鐵路安全因素為由下令封鎖火車街。(中央社)

然而大約兩周前，河內市以維護鐵路安全為由將火車街封鎖，還要求咖啡店業者關門。業者隨後敦促當局考慮讓火車街成為一個有趣、安全的旅遊景點，而非強行將這個具觀光潛力的景點封鎖。

越南首都河內當局下令，暫時關閉市中心最熱門觀光景點「火車街」。（歐新社）

在火車街賣了七年咖啡的黎俊英（Le Tuan Anh）表示，他們全家在火車街住了70年，火車街被封之後，現在親友來訪都要被警察 盤問。若火車街不安全，盼政府能把居民遷往他處，讓他們可以安居樂業、穩定生活。

被封鎖後的火車街只剩少數居民能步行其中。(中央社)

他認為，在最終解決方案出爐之前，可以有一套靈活應變的方式，例如星期一到星期五的白天，火車街都沒有火車經過，這段時間可以開放讓遊客入內喝咖啡，至於星期六、日就暫停營業。

只不過業者希望火車街重啟的願望已經破滅，網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南鐵路有關單位已拒絕重啟火車街的提議，現在所有旅客都不准進入火車街內，只能站在街口的鐵柵欄外觀看。

火車街自9月14日晚間起遭封，官方說法是為了鐵路交通安全，但當地居民表示，火車街竄紅的這四年來，有兩年遭遇新冠疫情根本沒旅客，其餘時間也從沒發生過什麼意外。

巧合的是，火車街被封後，9月18日即傳出有一名南韓旅客在火車街拍照時被火車撞到，但最後毫髮無傷地離開現場。當地居民被問及此事時不以為然，認為是有心人士居中策畫，目的是賦予封鎖火車街的正當性。