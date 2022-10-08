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英國13歲「塗鴉小子」 曾獲邀裝飾餐廳

綜合報導
Joe Whale是一名13歲的英國少年，外號「塗鴉小子」。(取材自Instagram)
Joe Whale是一名13歲的英國少年，外號「塗鴉小子」。(取材自Instagram)

Joe Whale是一名英國13歲的少年，居住在英國士魯斯柏立，外號「塗鴉小子」（The Doodle Boy），以異想天開的塗鴉藝術而成名。他的黑白畫在許多媒介上蔓延，包括壁畫、畫布、書本等。到底他的靈感來自於什麼呢？

來源：YouTube

香港01報導，Joe Whale在他的網站上說：「我從三歲起開始畫畫，藝術一直是我生活中的一個重要部分——我一有機會便會畫畫，做手工，這一點到現在都沒有改變。」當他九歲的時候，他因為在課堂上塗鴉而被訓斥，所以他的父母替他安排一個課外藝術課程。Whale的驚人能力很快就被他的同學和老師注意到。當地一家餐館甚至願意花錢邀請Whale，讓他以塗鴉藝術為餐廳進行內部裝飾。

當地一家餐館甚至願意花錢邀請Whale，讓他以塗鴉藝術為餐廳進行內部裝飾。(取材...
當地一家餐館甚至願意花錢邀請Whale，讓他以塗鴉藝術為餐廳進行內部裝飾。(取材自Instagram)

從那時起，Whale的繪畫才能慢慢傳開，他在英國和其他國家贏得了不少知名度。他的塗鴉包含了廣泛、各式各樣近乎無限的人物，他們有著迷人的卡通臉孔。「我最喜歡畫的人物是食物、怪物和外星人，」Whale解釋說︰「我從周圍的環境中獲得靈感，這意味著我可以創造出無窮無盡的人物，在我的腦海中，我可以看到他們都活了過來——這真的讓我非常高興，如我的漢堡和薯條人物、花、蔬菜、蛋糕、雲等等。」

這名年輕的藝術家目前正在為一個正在進行的名為「Bad Food」的系列圖書繪製插圖，作者是Eric Luper。第一本書名為「Game of Scones」，續集名為「The Good, and the Bad」，以及塗鴉男孩官方填色書「Hungry now」，其中有90頁的水墨填色畫。

「當我塗鴉時，我覺得自己是世界上最快樂的人，因為我可以充分表達自己，因為藝術沒有對錯之分。」Whale說︰「我喜歡創作一些你通常不會想到的東西，比如看起來很滑稽的怪物之類的東西，我創作的人物包括祈禱龜、酷狗（我的小狗Pacey卡通版本）、背包小子，甚至還有一隻跳舞的大猩猩。我就是喜歡讓我的想像力自由馳騁，創造出有趣的東西。」

Whale說，他從周圍的環境中獲得靈感，創造出無窮無盡的人物。(取材自Insta...
Whale說，他從周圍的環境中獲得靈感，創造出無窮無盡的人物。(取材自Instagram)

英國 香港 蔬菜

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