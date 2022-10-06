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要婚姻也要自由 澳女與丈夫、男友同住

聯合新聞網
澳洲一名性學專家塔蜜卡有著獨特的婚姻觀。她日前接受節目採訪，表示自己讓男友和老公同住一個屋簷下，而且絲毫不認為有什麼問題。（取材自Instagram）
澳洲一名性學專家塔蜜卡有著獨特的婚姻觀。她日前接受節目採訪，表示自己讓男友和老公同住一個屋簷下，而且絲毫不認為有什麼問題。（取材自Instagram）

澳洲一名性學專家有著獨特的婚姻觀，她日前接受節目採訪，表示自己讓男友和老公同住一個屋簷下，而且絲毫不認為有什麼問題。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，37歲的塔蜜卡（Tamica Wilder）是墨爾本的一名性學專家，她專門協助女性在生育後找回性欲和快感。日前她接受Podcast節目採訪時，自曝自己目前的婚姻關係異於常人。

塔蜜卡表示，當初她一見到丈夫，除了做出「我就是想跟你在一起」的直球告白外，還補上一句：「不過我不會只跟你在一起」。她提到，自己一直都很清楚她想要的關係是開放式關係或多重伴侶關係，而且非常堅持，因此對她來說，伴侶給彼此的自由越多，兩人的心就越靠近。

即使塔蜜卡和老公結婚並生下兩子，她的價值觀依然沒有改變。和丈夫在一起將近11年後，塔蜜卡在一次活動中認識了現在的男友羅伯（Rob，為保護當事人塔蜜卡未提供真名）。當時塔蜜卡認為兩人有些情愫，於是便回家告訴丈夫自己很想再見到羅伯。後來兩人遠距離戀愛了一段時間，羅伯便搬進他們家同住。

塔蜜卡說，羅伯並不是一夜之間就融入她的家庭，而是透過和孩子出去玩、與她丈夫對話等行動來逐漸建立關係。五個人就這樣同住一屋簷下好長一段時間，他們有過很開心的家庭時光，但也有許多摩擦。

現在塔蜜卡和羅伯及兩個兒子搬到新南威爾斯州，不過她強調兩人和丈夫依然是很親密的朋友，羅伯也會和丈夫一起出去散步。現在她依然抱持一樣的價值觀，因此她也大方承認，自己還是會想和其他人發生關係。

澳洲

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