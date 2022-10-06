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新郎失聯 英女含淚獨辦婚禮 花光上萬元積蓄

聯合新聞網
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram）
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram）

英國一名女子原本已經準備好舉辦一場世紀婚禮，沒想到新郎卻臨陣脫逃，讓她獨自面對所有賓客。不過女子選擇以勇敢的態度面對，決定還是要和在場賓客辦一場「沒有新郎的婚禮」。

據鏡報報導，27歲的凱莉（Kayley Stead）和男友交往四年，兩人原本打算在9月15日結婚，但婚禮當天新郎卻沒有到場，讓在場所有家人和賓客十分尷尬。

凱莉在受訪時表示，婚禮前一天下午，她還有跟新郎碰面，不過後來新郎就開始失聯。按西方婚禮傳統習俗，新人在儀式前一天通常不會見面，因此凱莉也未察覺任何異狀。凱莉以為兩人各自去辦單身派對，過程中她的手機還被藏起來，沒想到竟是周遭人為了包庇新郎刻意而為。

隔天抵達現場時，其中一位伴郎告訴新娘的好朋友，新郎已經離開了。並表示把凱莉手機藏起來，是為了讓她在新郎離開前都不會起疑或得知消息。即使新郎的媽媽也哭著向她道歉，表示兒子已經離開了，凱莉仍相信新郎一定會回來。

她按原定計畫完成妝髮，在現場等到11時多，但新郎依舊沒有出現。這場婚禮花了1.2萬英鎊（約1.34萬美元），是凱莉的畢生積蓄。由於取消婚禮是無法退款的，因此周遭人都告訴凱莉，就算新郎不來，她也可以完成這場婚禮。最後凱莉擦乾眼淚，選擇完成婚禮。她沒有走上紅毯，而是從會場旁邊進場。進場後她上台致詞告訴大家事實，並感謝所有人留下來支持她。

凱莉說，婚禮攝影師替她和親友拍了很多很棒的照片。雖然有些照片她的臉上還掛著淚痕，但她很開心自己仍勇敢舉辦婚禮。她的親友也在募資網站上替她募款，希望能夠為這次婚禮止損。

雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram）
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram）

手機 攝影 英國

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