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王冠之下… 英君王權力解析 曝女王從未行使的特權

記者莊蕙嘉
已故女王伊麗莎白二世在生前最後公開執行的公務，就是任命特拉斯擔任新首相。(路透)
已故女王伊麗莎白二世在生前最後公開執行的公務，就是任命特拉斯擔任新首相。(路透)

英國女王伊麗莎白二世駕崩，她是英國史上在位最久的君王，也是備受英國民眾喜愛且尊敬的君王。女王的辭世，令全球關注這個君主立憲國家中「君王」的角色。在民主體制下，君王已不具有政治實權，也不能介入政黨之爭，但仍有多項權力。

國會大選 見勝選黨魁

國會是英國最高立法機關，包含上議院、下議院及「君王」(Crown)三者，君王是英國政府系統歷史最悠久的部分，雖然時至今日權力已大多是儀式性質。

在國會大選結果出爐後，隔天君王會接見勝選政黨黨魁，任命其成為首相，組成新政府。

英國執政黨保守黨今年9月舉行黨魁決選，由特拉斯勝出。伊麗莎白二世在王室行宮的巴摩拉城堡接見特拉斯，任命她為首相，這是女王生前最後一次的公開公務行程。

黑杖敲門 代表不干政

每年英國國會的開議大典，能見證歷史悠久的傳統儀式。從君王離開白金漢宮、前往西敏宮國會大廈，開議大典正式開始。同時間，君王的象徵「帝國王冠」也會以專用馬車小心護送到西敏宮。

開議大典是在國會的上議院舉行，為了「傳召」下議院議員，手持「黑杖」的禮儀官在君王命令後，以黑杖用力敲打緊閉的下議院議事廳大門三下，這個儀式代表著，即使貴為君王，也無權干涉議員論政。

大門打開、禮儀官入內宣詔後，下院議長帶領全體議員步行至上院議事廳，聆聽君王的「御座致辭」，講稿由內閣撰寫，內容是政府未來一年的施政計畫。

開議大典 她3次缺席

伊麗莎白二世自登基以來，只有三次缺席開議大典，三次皆為健康因素，分別是1959年懷著安德魯王子，1963年懷著愛德華王子，以及今年5月因行動不便未出席，由時任王儲查理代表。

而依據慣例，英國君王在國會大選前會宣布解散國會。

法案在英國國會上下議院皆獲得通過後，會送到君王手上簽署，正式生效成為法律，稱為「御准（Royal Assent）」，這也是已經儀式化的一項權力。雖然君王有權力推翻法案，但現在實務上已未發生。

上一次君王動用否決權，是1708年安妮女王否決「蘇格蘭民兵法案」。在安妮女王之前的威廉三世，曾六度否決國會通過的法案。

聆聽施政 與首相開會

伊麗莎白二世生前戳力從公，每天都會仔細閱讀內閣送來的政府文件。她每周和首相開一次會，首相會告訴女王自己的施政計畫及想法。

伊麗莎白二世在一部1992年的紀錄片中曾說：「他們(首相)會告訴我發生了什麼事，或是他們遇到什麼問題，有時候我能以某些方法幫上忙。他們知道我是中立的，能有個說這些話的對象應該還不錯。」

君王可冊封貴族爵位，使其可進入上議院，以及授勳給對英國社會有貢獻的人士，不限國籍或階層。不過不論是封爵或授勳，都要在政府的建議下進行。

憲政危機 可行使特權

曾獲伊麗莎白二世頒發勳章殊榮的台灣人士，包括長榮集團總裁張榮發2006年獲「司令勳章」(CBE)，及英國在台辦事處基礎工程處處長李安鈴2008年獲「員佐勳章」(MBE)。

國家遭遇重大憲政危機時，君王有權違反政府建議行使特權，以保護國家，不過在近代歷史並未發生。

英國君王是英格蘭教會最高領袖，在教會委員會建議下，可任命主教和大主教。2014年，英格蘭教會允許未來可任命女性主教，是一大突破。

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