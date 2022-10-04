我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

上班可以帶寵物 哥倫比亞國會議員乾脆騎馬來 全球首例

（中央社）
哥倫比亞允許國會成員帶寵物上班創全球首例，參議員巴瑞拉28日騎著愛駒現身國會。（取材自臉書）
哥倫比亞允許國會成員帶寵物上班創全球首例，參議員巴瑞拉28日騎著愛駒現身國會。（取材自臉書）

南美洲國家哥倫比亞首開全球先例，允許國會成員攜帶自家寵物上班，參議員巴瑞拉（Alirio Barrera）在新制上路的第一天，騎著白馬前來工作，帶著愛駒現身國會殿堂。

中央社引述法新社報導，巴瑞拉先騎馬穿越首都波哥大（Bogota），接著騎著他的駿馬進入國會大廳，發表聲明說明馬匹對於哥國鄉村重要性。

巴瑞拉表示：「這是向與馬兒共同生活的農民、男男女女和牧人致敬，向所有在田裡工作的人致敬。」他說話時一邊用韁繩牽著名為「護照」（Pasaporte）的愛駒。

參議院議長巴瑞拉斯（Roy Barreras）上周宣布新制，當時他的愛犬躺在他的大腿上。巴瑞拉斯說，這使得哥倫比亞國會成為「全球第一個寵物友善」的國會。

對巴瑞拉來說，「我的寵物就是我的愛駒。如果法律適用於一個人，就讓它適用於所有人吧。」

不過巴瑞拉騎馬上班，也引發若干同僚不滿，參議員巴迪亞（Andrea Padilla）批評這是「不成熟的態度，他想要藉此嘲弄一個好的決定」。

她說：「帶一隻狗上班跟帶一匹馬不同，馬兒在柏油路、人行道上受苦，在這些打了蠟的地板上受苦。」

參議員 參議院 哥大

上一則

核武列車開出、測試末日武器 專家：普亭在警告西方

下一則

嚇壞了 澳洲女蹲完馬桶 起身驚見爬出一隻大蜘蛛

延伸閱讀

DACA計畫恐終結 白宮保護夢想生 擬採行政手段暫緩遣返

DACA計畫恐終結 白宮保護夢想生 擬採行政手段暫緩遣返
韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台

韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台
又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋

又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋
國會議員籲限制對中投資 中外交部：畫地為牢損人害己

國會議員籲限制對中投資 中外交部：畫地為牢損人害己

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票