上班可以帶寵物 哥倫比亞國會議員乾脆騎馬來 全球首例

哥倫比亞允許國會成員帶寵物上班創全球首例，參議員巴瑞拉28日騎著愛駒現身國會。（取材自臉書）

南美洲國家哥倫比亞首開全球先例，允許國會成員攜帶自家寵物上班，參議員 巴瑞拉（Alirio Barrera）在新制上路的第一天，騎著白馬前來工作，帶著愛駒現身國會殿堂。

中央社引述法新社報導，巴瑞拉先騎馬穿越首都波哥大 （Bogota），接著騎著他的駿馬進入國會大廳，發表聲明說明馬匹對於哥國鄉村重要性。

巴瑞拉表示：「這是向與馬兒共同生活的農民、男男女女和牧人致敬，向所有在田裡工作的人致敬。」他說話時一邊用韁繩牽著名為「護照」（Pasaporte）的愛駒。

參議院 議長巴瑞拉斯（Roy Barreras）上周宣布新制，當時他的愛犬躺在他的大腿上。巴瑞拉斯說，這使得哥倫比亞國會成為「全球第一個寵物友善」的國會。

對巴瑞拉來說，「我的寵物就是我的愛駒。如果法律適用於一個人，就讓它適用於所有人吧。」

不過巴瑞拉騎馬上班，也引發若干同僚不滿，參議員巴迪亞（Andrea Padilla）批評這是「不成熟的態度，他想要藉此嘲弄一個好的決定」。

她說：「帶一隻狗上班跟帶一匹馬不同，馬兒在柏油路、人行道上受苦，在這些打了蠟的地板上受苦。」