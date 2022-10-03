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女子睡覺張嘴 誤吞狗糞慘住院三天

編譯周辰陽
英國布里斯托女子阿曼達日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺，卻意外遇到狗狗在她的臉龐上拉肚子，一些排泄物落入她的口中，被迫在醫院躺了三天。她事後表示，「這太噁心了，我之後猛吐了好幾個小時，就是沒辦法把味道弄出我的嘴巴」。(翻攝自derbytelegraph.co.uk)
英國布里斯托女子阿曼達日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺，卻意外遇到狗狗在她的臉龐上拉肚子，一些排泄物落入她的口中，被迫在醫院躺了三天。她事後表示，「這太噁心了，我之後猛吐了好幾個小時，就是沒辦法把味道弄出我的嘴巴」。(翻攝自derbytelegraph.co.uk)

英國每日郵報報導，一名女子日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺時，卻意外遇到狗狗在臉上拉肚子，偏偏她的嘴巴當時是張開的，導致一些排泄物落入口中，身體嚴重不適到需要就醫治療，並被迫在醫院躺了三天。

這名51歲女子是住在布里斯托（Bristol）的阿曼達（Amanda Gommo），當時正抱著名叫「貝兒」（Belle）的吉娃娃睡午覺，但生病的貝兒出現「劇烈腹瀉」，一些排泄物掉進了她的嘴巴。阿曼達隨即跑到浴室想吐，「我衝到浴室，我兒子正在淋浴，所以在我沖掉以前，我還有時間來張快拍。」

阿曼達將照片提供給西南新聞社（SWNS），事後談到這場折磨時說道，「這太噁心了，我之後猛吐了好幾個小時，就是沒辦法把味道弄出我的嘴巴」。

貝兒被送往獸醫診所，因為「討厭的胃病」服用了抗生素，但阿曼達當天稍晚開始出現跟貝兒類似的症狀，隨即打了求救電話，一輛救護車獲派前來她家，救護人員因胃痙攣開出止痛藥，並指示她喝大量的水以清除掉任何潛在感染。

儘管救護人員登門檢查，阿曼達的症狀變得越來越糟，痙攣48小時後更蔓延到遍及全身，調度中心派出了另一輛救護車，將阿曼達送到布里斯托皇家醫院，並且立刻打了點滴，醫師則診斷出她患了腸胃道感染，就是那一天經由掉進她口中的貝兒排泄物所傳過來的。

阿曼達住院接受3天的觀察，醫護團隊用點滴注入電解質與葡萄糖為她補充水分，「我的出院病歷摘要指出，我罹患了一隻狗在我的嘴巴排泄引發的腸胃道感染，醫師之前從未目睹過這種事情」。

阿曼達表示，她已經原諒了貝兒的「小意外」，也仍然全心全意愛著她，「但我以後一定會更加注意我們睡在什麼位置。」

英國布里斯托女子阿曼達日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺，卻意外遇到狗狗在她的臉龐上拉...
英國布里斯托女子阿曼達日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺，卻意外遇到狗狗在她的臉龐上拉肚子，一些排泄物落入她的口中，讓她變得嚴重不適，需要就醫治療，被迫在醫院躺了三天。(翻攝自MAILONLINE)

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