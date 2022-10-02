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剛果3猩猩寶寶遭綁架「不給錢將斬首」 收容所強硬回應

綜合報導
剛果發生史上第一宗猩猩綁架案。（取材自推特）
剛果發生史上第一宗猩猩綁架案。（取材自推特）

非洲剛果民主共和國近日發生史上第一宗猩猩綁架案，綁匪將三隻猩猩寶寶從盧本巴希一家動物收容所綁架，還拍攝「肉票」短片要求園區以六位數贖回猩猩，表示若然園區不支付贖金，就會將猩猩「撕票」。

香港01報導，根據美國有線新聞網(CNN)報導，9月9日位於非洲剛果民主共和國盧本巴希的一間名為Jack的動物收容所，發生了一宗猩猩綁架案。收容所創始人Franck Chantereau表示，綁匪於當天凌晨3時左右闖入園區，並綁走了他在今年從非洲野生動物販子手中所救出的三隻猩猩寶寶César、Hussein 和 Monga。綁匪其後向他的妻子發出三條信息，並前後向他們發出兩段被綁架猩猩影片。

從影片中可見，有兩隻猩猩在地上找地方隱藏，神情非常驚恐和徬徨，而另一隻猩猩則站在桌上雙手被鐵鍊綑綁鎖於頭上。

Chantereau表示，綁匪向他們索取大量的贖金，並表示已向猩猩下藥，若他們不支付贖金，將會傷害猩猩們，甚至將他們斬首，並將頭顱寄回收容所。

Chantereau說，這是世界上第一次發生猩猩被綁架以勒索贖金。他表示，會以一切辦法拯救猩猩寶寶，但「我們不可能支付贖金」，不是因他們沒有足夠贖金，而是他們明白若照綁匪的方式去做，只會讓綁匪認為能以同樣方式威脅其他動物。（綜合報導）

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