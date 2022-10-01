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土耳其63歲微型畫大師 米粒、頭髮都是畫布

綜合報導
Hasan Kale因為一杯咖啡，展開了他的微縮藝術之旅。（取材自Instagram）
Hasan Kale因為一杯咖啡，展開了他的微縮藝術之旅。（取材自Instagram）

今年63歲的土耳其著名微型畫藝術家Hasan Kale，擅長在各種微小的物件上作畫，如米粒、糖塊、種子、頭髮、火柴頭等，令人歎為觀止。

香港01報導，Hasan Kale在1959年出生於土耳其西北部的布爾薩市，五歲時已開始接觸藝術，當他開始上學的時候，他已經開始畫肖像了。他在20世紀80年代於伊斯坦布爾開始研究微型藝術。

Hasan Kale因為一杯咖啡，展開了他的微縮藝術之旅。（取材自Instagr...
Hasan Kale因為一杯咖啡，展開了他的微縮藝術之旅。（取材自Instagram）

1995年有一天，Kale看到一個空的咖啡杯，並注意到底部的飲料殘渣如何在狹小空間裡形成美麗的圖案。「我開始在一個豆子上工作。我坐下來，在上面刻了一張伊斯坦布爾的照片。」Kale說：「我非常喜歡它，所以我開始嘗試其他物體。」

Kale的藝術作品主題觸及人們日常生活，內容包括美麗的風景、城市景觀、野生動物、歷史人物等。他還使用了非同尋常的東西作為畫布，如任何標釘子、大米、蠶繭、南瓜子、扁豆、針、魚骨、標本昆蟲的翅膀、檸檬皮、意大利麵、蝸牛殼，甚至是尖銳的植物尖刺等。

Kale指他的作品靈感主要來自於伊斯坦布爾，因此在他的大部分作品中都能看到伊斯坦布爾的景貌。Kale設法用他能接觸到的任何東西創造出美麗的微型繪畫，只用肉眼和醫生給他的眼鏡工作，每天畫16至18個小時左右，他的作品已經引起了全世界的興趣，已經賣到了數千美元。

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