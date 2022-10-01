日93歲婆婆拼貼生活日常 撕貼畫紅到出書

木村婆婆從藝術新手到沉迷至廢寢忘食。（取材自Twitter）

日本 一名93歲的木村老婆婆，擅長利用新聞報紙雜誌為材料，重新拼貼成溫暖的圖畫。

木村婆婆的報紙撕畫主題，環繞人們熟悉的物品。（取材自Twitter）

香港 01報導，木村婆婆在1929年於奈良縣櫻井市出生。她一生中並沒有接受過正式的藝術訓練，數十年來擔任全職家庭主婦，全心全意地照料丈夫及孩子。在2018年11月30日，跟木村婆婆結伴一生的丈夫去世，使她大受打擊，做什麼事都提不起勁，大女兒看到母親如此沮喪和孤獨的樣子，心中感到非常難過。一天，她回想起父親住院時，在他房間前面的走廊上擺放著一些拼貼圖畫，於是便鼓勵木村婆婆嘗試撕紙貼繪。

木村婆婆的報紙撕畫主題環繞人們熟悉的物品。（取材自Twitter）

木村婆婆因此開始了她的創作之路。木村婆婆在開始撕紙貼繪之前，她從來沒有真正畫過一幅正式的畫。後來在女兒的指導下，木村婆婆慢慢學習自己繪畫草圖。利用報紙的拼貼，將日常生活中的小細節，像是料理的擺盤以及食物上的深淺，都一一用報紙拼貼展現，完成了一幅幅還原度超高的拼貼作品。

木村婆婆的報紙撕畫主題環繞人們熟悉的物品。（取材自Twitter）

除了花卉、蔬菜 、水果和動物之外，木村婆婆的報紙撕畫主題環繞人們熟悉的物品，如漢堡包、薯片、麵包和午餐盒。漸漸地，她體會到貼繪的樂趣，並沈醉於創作當中。她每天花上大約六到七個小時於報紙貼繪上，並嘗試每天都完成一個作品。

有一天，在東京擔任插畫師的孫子在Twitter上傳了木村婆婆的作品，引起熱烈的迴響。2020年時，她甚至出版自己的作品集。翌年，她再推出續集。