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媳婦子宮切除無法再生育 美56歲婆婆代孕

聯合新聞網
為了替兒子媳婦完成夢想，女子決定成為代理孕母。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
為了替兒子媳婦完成夢想，女子決定成為代理孕母。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

美國猶他州一對夫妻因為無法再生育，決定找上代理孕母，不過這位代理孕母竟然是兒子的媽媽，讓眾人跌破眼鏡。

據鏡報（Mirror）報導，這對夫婦分別是32歲的傑夫（Jeff Hauck）以及30歲的坎布莉亞（Cambria）。其實兩人已經有四個孩子，分別是三歲的雙胞胎女兒和11個月大的雙胞胎兒子。不過這兩對雙胞胎也是夫妻倆進行長達六年的不孕症治療後，才好不容易生下的。生完雙胞胎兒子以後，坎布莉亞的子宮嚴重受損，因此接受子宮切除術。

不過即使已經有四個孩子，坎布莉亞也動了手術無法再生育，兩人還是很希望能夠再增加家庭成員，於是在全家人一起討論過這件事後，傑夫的媽媽南希（Nancy）決定自己來幫助兒子和媳婦。

南希今年已經56歲，不過經過檢查後，醫生認為她的身體可以懷孕，因此她從今年1月開始進行賀爾蒙療程。後來受精卵成功植入南希體內並著床，現在全家都期待著小女兒的出生。

南希表示，懷孕過程跟當初懷兒子差不多，只是這次孕吐比較嚴重。她表示，自己過去生了五個孩子，這次是睽違26年再次懷孕，讓她有點害怕。不過她也提到自己很開心能夠幫助兒子和媳婦，認為能夠懷孕是一大奇蹟。

對於媽媽願意懷孕，傑夫和坎布莉亞也十分感動。傑夫在得知媽媽願意親自當代理孕母時甚至激動得流下淚來。為了讓媽媽孕期輕鬆一點，兩夫妻每周都會花時間為媽媽下廚，也會為她按摩浮腫的腳，表達感激之情。

手術 猶他州

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