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疫情下缺錢 日本窮媽媽賣女兒「原味內褲」

綜合報導
日本窮媽媽在Twitter上賤賣女兒的原味內褲；圖為示意圖。（取材自ingimage）
日本窮媽媽在Twitter上賤賣女兒的原味內褲；圖為示意圖。（取材自ingimage）

不少人都會選擇透過網上拍賣平台出售個人物品，如玩具、舊書和衣服，清除家中雜物同時賺取外快。但最近爆出有日本媽媽因為在疫情下缺錢，為了牟利她們竟然在網上出售親生女兒的二手內褲。

疫情下有不少人遭扣減人工甚至失業。香港01引述日媒「週刊ポスト」報導指出，一位30多歲的媽媽Yuka，因為疫情下丈夫的薪金被扣減30%，自己也被兼職解僱，同時兩人的第3個孩子也剛剛誕生，令他們的積蓄見底。這時Yuka在Twitter上發現#売り子（賣家）這個hashtag，裡面有大量女性透過高價販售用過的衣物賺錢。當連續3天沒錢買零食給子女們吃時，便下定決心瞞著丈夫開始售賣女兒的內褲。

報導指出= Yuka表示她會在推特（Twitter）上募集買家，以一條5000日圓（約34.8美元）的價錢賣出9歲女兒的內褲；每個月能賺到4至5萬日圓（約279美元至348.7美元）。而作為「原材料」內褲會從網上或批發店買入，有賣家時就會讓女兒穿過然後寄出。因為女兒有特別喜歡的顏色和花紋，有時候將內褲賣出後會被發現不見了，這時候Yuka就唯有裝不知道。她講到即使知道自己的做法不對，雖然一開始有抗拒，但這樣做比起兼職賺得多，為了生活就只可以賣女兒的內褲

報導說，另一個地方，擁有4個孩子的媽媽Sayaka，竟然還得到丈夫首肯賣女兒內褲。她本來想賣母乳，但被丈夫強烈反對，於是便退而求其次售賣家人的各種私人物品；當中最暢銷的就是她小四女兒的內褲。只要在Twitter上傳加了關鍵字hashtag的貼文，就會收到買家的DM。她便會在二手買賣平台上以販售其他商品作為掩飾，透過應用程式匿名收款並寄出。Sayaka認為，透過販售女兒的內褲可以滿足特定人士的性癖，有助減少針對兒童的性犯罪。在交易當中又沒有人受害，賺到的錢又能用在子女身上，今後也打算繼續用這個方法賺錢。

除了內褲之外，有日本媽媽亦會販售女兒的指甲和口水…相關報導公開後，引來不少網友狠批，認為這些媽媽的做法不符合道德倫理，應該受到法律制裁。有網友就表示如果真的沒錢，比起販賣自己女兒的內褲，應該由媽媽到風俗店打工。

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