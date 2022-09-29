我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

為當南韓人 英網紅動32次手術 卻突然道歉「我病了」

聯合新聞網
奧利倫敦為了更像韓國人曾多次進行手術。（取材自Instagram／＠londonoli）
奧利倫敦為了更像韓國人曾多次進行手術。（取材自Instagram／＠londonoli）

英國一名網紅一直以來都夢想能夠成為南韓人，為此不惜多次整形，甚至動縮陰莖手術。日前他卻突然發影片表示自己一直以來的作法「生病了」，引發討論。

來源：Oli London

據LAD BIBLE報導，英國網紅奧利倫敦（Oli London）非常喜歡K-pop和南韓文化。他非常崇拜BTS的成員智旻，甚至還和智旻1:1大小的人形立牌結婚。奧利倫敦認為自己的身分認同是非二元性別者以及南韓人。因此，本來是英國人的他動了32次手術，只為了能和偶像看起來更像一點。

他曾經將南韓國旗P成彩虹的顏色，表示這樣的顏色和圖案最能象徵他的性別和身分認同，也曾動刀將眼睛修成鳳眼。為了讓自己「符合南韓人的尺寸」，甚至還動了陰莖縮小術。這些行為都引發網友抨擊，認為他這是「文化挪用」，根本就不尊重南韓人。

日前他突然發影片及聲明向BTS智旻和所有亞洲人道歉。他表示，自己接受心理諮商及治療，也已經深深反省，真的打從心底覺得很抱歉。他在聲明中說，「我向誤解我，或誤解我對亞洲、亞洲文化熱愛的亞裔社區成員致上由衷的歉意。」他更自爆，自己小時候常被霸凌，一直以來都很不快樂，直到去了南韓，才「終於找到自由和幸福」。

他也坦承，他察覺自己對於BTS或K-pop文化太過著迷，有些人可能會覺得他這種著迷程度太「詭異」或「不健康」，因此也向BTS所有成員以及粉絲道歉。不過雖然發出道歉聲明，奧利倫敦仍不打算改變自己的性別和身分認同。他在聲明中提到，不論是自己或是其他人，都不該為了認為自己是南韓人而感到羞恥。

南韓 BTS 英國

上一則

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

下一則

頭巾女之死抗議潮已10多天 伊朗警傾全力對付

延伸閱讀

美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里

美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里
網紅油炸「勞力士」後還能運用 被懷疑是假表

網紅油炸「勞力士」後還能運用 被懷疑是假表
美「雷根號」航母才抵南韓 北韓25日朝東海發射一枚不明彈道飛彈

美「雷根號」航母才抵南韓 北韓25日朝東海發射一枚不明彈道飛彈
NASA燃料管線又漏氫 登月火箭升空再延

NASA燃料管線又漏氫 登月火箭升空再延

熱門新聞

威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05
一具遺體被抬出發生強擊案的校園。(美聯社)

俄校園槍擊案增至15死 槍手著納粹標誌T恤 舉槍自盡

2022-09-26 12:22

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷