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為省錢飛土國隆乳 英婦人變「四個胸部」 花更多錢拯救

聯合新聞網

英國一名女子減重近20公斤後，決定去做豐胸手術。不過為了省錢，她選擇到土耳其動手術，沒想到術後胸部嚴重變形下垂，讓她看起來就像長了「四個胸部」。

今年53歲的莎曼莎（Samantha Kaye）接受太陽報（The Sun）報導時表示，自己一直以來都只有B罩杯，不過她也還算滿意。但是減重後她的胸部大幅縮水，讓她開始很沒自信，因此才決定動手術隆乳。她表示，因為減肥後她的手臂有贅皮，看起來很像「蝙蝠翅膀」，因此她決定連同手臂一同手術。

在英國進行這樣的手術約英鎊8000元（約8678美元），不過她聽說到土耳其只需要一半的價錢，因此她才決定到土耳其動手術。莎曼莎強調，自己在決定到土耳其動手術前有在網路上做很多功課，也查過很多人的評價，因此覺得應該不會有什麼問題。

手術完成後，院方用繃帶包住她的胸部，她感到傷口灼熱疼痛，但是院方卻沒有安排任何人替她做後續檢查。術後一周，莎曼莎回到英國，不過回到英國後傷口還是疼痛難耐，因此她決定打開繃帶查看。沒想到這一看差點昏倒，胸部的兩個植體在較高的位置，但她的乳頭和瘦下來後鬆鬆的皮膚都在植體下方，看起來就像有四個胸部。不僅如此，植體的位置還隨著時間跑動，最後變得一高一低。

莎曼莎在院方的社群帳號留言，結果遭到封鎖，就連揚言要提告，對方也還是不聞不問。所幸莎曼莎有醫療保險，因此保險支付了2000英鎊（約2169美元）。

最後莎曼莎只好在英國另外找整形醫師，另外花了8500英鎊（約9220美元）才終於把胸部救回來。

手術 英國 醫療保險

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