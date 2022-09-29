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加拿大變性師「核彈奶」授課 家長投訴 校方回信：挺到底

聯合新聞網
加拿大安大略省一名高中工藝老師，頂著「核彈級西瓜奶」上課，引起不小爭議。（取材自推特）
加拿大安大略省一名高中工藝老師，頂著「核彈級西瓜奶」上課，引起不小爭議。（取材自推特）

加拿大一名女老師頂著「核彈級西瓜奶」在課堂上，還有不少「教學」畫面流出引發不少爭議。畫面中可看到她嫻熟地使用木頭切割機器，完美切出一塊木頭板子並向在場的學生們展示，解說如何操作。

列謬克斯（Kayla Lemieux）是安大略省一名高中工藝老師，也是一名變性者，她在一年前左右轉換了性別，近日因為穿著實在太突兀，被不少學生拍下課堂影片上傳至社群媒體引起討論，而許多家長也對她相當反感，但校方決定力挺她到底。

據英國「每日郵報」報導，列謬克斯在奧克維爾特拉法格高中 (Oakville Trafalgar High School)教工藝課，最近她到學校上課時都穿著較誇張的假胸部，使得它把緊身T-Shirt或毛衣撐到曲線明顯突出。

然而，校方卻仍加倍力挺這位老師，甚至寫信給家長們，告訴家長為何校方支持她的外在性別表徵，所以校方其實也有心裡準備，面對家長們及各界鋪天蓋地而來的抗議。

在校方給家長們的信上寫道，「我們認同所有老師、學生、職員、警衛和所有這社區一分子裡的每個人，每一位都值得被平等對待，在性別認同和性別表徵上，都不應該有任何歧視。」

校方還說要致力打造友善包容的學習環境，無論是什麼種族、宗教、年齡、性向、性取向、文化習俗、體型等，校方都持續努力打造正面的校園環境，因此對於列謬克斯的外型與裝扮，校方不認為有何異狀，決定繼續支持列謬克斯。

哈爾頓教育局局長夏特沃斯（Margo Shuttleworth）更指出，「列謬克斯是一名教學認真，相當優秀的老師，學生都很喜歡她的課。」

推特上有網友看完照片留言說，「這是在搞笑嗎？我覺得太誇張了」，但也網友說想去上她的課表達支持，認為她擺脫傳統的性別刻板印象沒什麼不好的。

社群媒體 教育局 歧視

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