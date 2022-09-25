鯨魚撞翻船 「老人賞鳥團」11人落海僅6人倖存

鯨魚撞翻船造成「老人賞鳥團」全數11人落海，僅6人倖存。（視頻截圖）

據THE SUN的報導，在紐西蘭南島附近的凱庫拉發生一起鯨魚撞翻船隻而發起的一項重大救援行動。起初官方宣布11名乘客全數落入冰冷的海水之中，兩名乘客落水身亡，三人下落不明。

但是現在官方再次出面表示已尋獲三位失蹤乘客的遺體。當地媒體報導表示該船隻是一群年過半百，熱愛賞鳥的老年人組成的「出海觀賞鳥類活動」；剩餘的六位倖存乘客被救援隊帶回岸上，至今無法忘懷剛剛九死一生的可怕經歷。

鯨魚悄悄來到船底下，從水中浮出後把這艄長8.8公尺的船隻撞翻。船上11名乘客全數落入寒冷的海水之中。

涉事船隻屬於當地一家漁業承包公司（Fish Kaikoura），常年在該海域進行許多乘船出海活動，船長的經驗也非常豐富，但是卻來不及偵察到鯨魚的靠近和意圖。

有關當局表示鯨魚也並非故意撞翻船隻，牠們每隔7至15分鐘都必須浮出水面換氣，一個不小心才將頭上的船隻撞翻，或是出海拍打海面與在遠處的鯨魚進行交流。但是近年來鯨魚攻擊人類的時間頻頻而出，2015年在加拿大 就曾經發生一起「鯨魚攻擊賞鯨遊客事件」，導致5位英國 人喪命。科學家表示人類必須再次與鯨魚確認並培養良好關係，避免下一場悲劇的發生。