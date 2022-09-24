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身高僅約1米、頸部長… 非洲最古老恐龍辛巴威出土

綜合報導
科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍—姆比爾龍的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。（取材自推特）
科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍—姆比爾龍的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。（取材自推特）

科學家在辛巴威發現非洲最古老的恐龍—姆比爾龍（Mbiresaurus raathi）的骨骼化石，這種恐龍存活於距今2.3億年前，雖身形相對迷你，卻可能是梁龍、雷龍等巨獸的遠祖。

英國廣播公司（BBC）報導，姆比爾龍僅約一公尺高，擁有很長的頸、尾部並用兩腳行走，不過科學家認為，姆比爾龍是蜥腳類恐龍系的一種。

開普敦大學古生物學家欽薩米杜欒（Anusuya Chinsamy-Turan）表示，這項發現極為重要，因為姆比爾龍部分譜系後來演化為蜥腳類恐龍，包括梁龍和雷龍。

中央社引述法新社報導，據發現姆比爾龍的古生物學家國際團隊指出，姆比爾龍高約1公尺、最重可達30公斤。命名是根據骨骼化石發現於辛巴威東北部的姆比爾區（Mbire district）與第一位通報發現化石的古生物學家拉斯（Michael Raath）。

掘出第一節骨骼化石的科學家葛里芬（Christopher Griffin）說：「牠靠兩腿行走，擁有一顆相對較小的腦袋。」31歲的葛里芬是耶魯大學的研究人員，他說，姆比爾龍可能是雜食，植物、昆蟲與小動物應該都會吃。

來自辛巴威、尚比亞和美國的一支研究團隊於2017和 2019年的兩次探勘時發現這具姆比爾龍的骨骼化石。

葛里芬說：「我挖出整截大腿骨，當下我就知道這是恐龍的（骨骼化石），且還是已知非洲最古老的恐龍。」

葛里芬與團隊這次的研究發現日前首度登上「自然」（Nature）期刊。與姆比爾龍年代相仿的恐龍化石過往只在南美與印度發現過。

巴西聖保羅大學專家藍格爾（Max Langer）說：「姆比爾龍與在巴西、阿根廷發現的一些年代相仿恐龍可謂極其近似，更凸顯三疊紀晚期南美與非洲仍屬同一陸塊的事實。」

恐龍 巴西 耶魯大學

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