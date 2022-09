大地震、大海嘯前兆？ 巴西逾百鱷魚「瘋狂搶灘」

近日在社群網站 上有一段影片瘋傳,在地震 前夕,有百餘隻鱷魚在巴西 一處沙灘上瘋狂爬動,讓不少網友認為,這是有超級大地震跟大海嘯的前兆,引發人心惶惶。

綜合媒體報導,在地震前夕,日前有網友在巴西一處沙灘上,目擊到上百隻鱷魚「瘋狂搶灘」的驚悚畫面。從影片中,可以看到上百隻鱷魚從海中爬出,畫面中密密麻麻布滿了鱷魚,引起不小騷動。許多人認為,這是天有異相的前兆,連美國知名脫口秀主持人魯考斯基(Ken Rutkowski)都在社群網站貼文,表示「數以百計千計的鱷魚入侵巴西沙灘,讓當地人極度恐慌」。

一大群鱷魚在沙灘上瘋狂爬動的影片在網路上瞬間瘋傳,並引發熱議。不少網友認為,這是即將要發生大事的前兆。因為在大型天災來臨前,許多動物都擁有感知能力,會在大地震、大海嘯發生前群聚,也因此不少網友認為,這是天有異相,可能會有大事情要發生。

由於這段影片在網路上已經有超過1000多萬人觀看,而且也在網路上造成一定程度的恐慌,讓不少動物學家不得不出面闢謠。加拿大動物學家「野生博士(Dr. Wildlife)」表示,這些鱷魚爬上岸的地方並不是海灘,而是世界上最大的熱帶濕地潘塔納爾(Pantanal),而且這些鱷魚也不是一般常見的鱷魚,而是屬於短吻鱷科的巴拉圭凱門鱷(Caiman yacare)。

動物學家指出,這些鱷魚其實根本說不上是「入侵」,牠們只是回到牠們該回去的地方而已,因為潘塔納爾地區是屬於世界最大的鱷魚集中地區,約有超過千萬隻凱門鱷棲息,因此這是當地很常見的現象,並不是所謂的「大量鱷魚入侵海灘」,請網友及民眾不要太過恐慌、甚至是以訛傳訛。

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl