慶祝60歲 法國「蜘蛛人」徒手爬上48層高樓 花了60分鐘

羅伯特大約花了60分鐘完成挑戰。（美聯社）

被稱為「法國蜘蛛人」（French Spiderman）的法國徒手攀爬愛好者羅伯特（Alain Robert），為慶祝他的60歲生日，在沒有任何安全措施的情況下，用了60分鐘的時間，在巴黎「徒手」攀上一座樓高48層大廈的頂部，雖然事後遭到逮捕，不過他大膽的作風卻也圈粉無數。

英國 「衛報」報導，羅伯特日前迎來60歲生日，這位極限攀登專家，這次決定「徒手」攀爬位於巴黎市中心拉德芳斯商業區（La Defense business district），高48層的道達爾大樓（TotalEnergies tower）。他在未經許可、沒有繩索固定的情況下，飛簷走壁爬上了高樓頂部，儘管事後遭到警方逮捕，但也替自己的生日留下難忘回憶。

法國「蜘蛛人」羅伯特為了慶祝60歲生日，決定徒手攀爬巴黎的48層高樓。（美聯社）

羅伯特表示，他在幾年前就許下承諾，60歲時一定要攀登道達爾大樓。

法國「蜘蛛人」羅伯特為了慶祝60歲生日，決定徒手攀爬巴黎的48層高樓。（美聯社）

香港 電台報導，由於60歲是法國的法定退休 年齡，羅伯特在攀爬前表示，希望向大家傳達信息，就是60歲不代表什麼，你仍然可以做運動，保持活躍，做一些極好的事情。

他又說，這次攀爬的目的亦是希望引起大家關注全球暖化問題。

羅伯特以往亦曾多次徒手攀爬同一座大廈，他以攀登世界各地的高樓而聞名，包括攀上全球最高建築物、位於杜拜的哈里發塔。他通常在沒有事先通知或取得許可的情況下進行特技表演，曾經多次被捕。