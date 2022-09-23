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在Google地圖查英廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」

聯合新聞網／綜合報導
地板躺著一個男子，牆壁上滿是看似血跡的汙漬，看起來十分可怕。（取材自Google地圖）
地板躺著一個男子，牆壁上滿是看似血跡的汙漬，看起來十分可怕。（取材自Google地圖）

之前有人在Google地圖上發現有人上傳18禁的照片，而近期媒體報導，在Google地圖上查看英國一處荒廢豪宅，裡面竟然有幾具「屍體」。

據鏡報（Mirror）報導，英國達斯伯里莊園（Daresbury Hall）是英格蘭柴郡達斯伯里（Daresbury）村的一棟鄉村別墅。這座莊園在二次大戰期間被用來作為軍事醫院，在1955年後被慈善機構用來當作殘疾人士的住宅。後來一位富翁買下這座莊園，但在修復房屋之前就不幸去世，於是整棟別墅就幾乎作廢，無人探問。後來別墅在2016年遭祝融破壞，自此便成為一座駭人的荒廢空屋，英國也將其列入瀕危遺產名錄，認為當地亟需修復。

雖然外人不能進入這座莊園，不過有人將內部的照片上傳到Google地圖，在照片中可以看到所有的家具都蒙上一層灰，牆壁上有疑似血跡的不明汙漬，某些牆壁上甚至寫著「現在就離開」、「已經沒希望了」、「都死了」。

更嚇人的是，某幾個房間裡有身分不明的男子倒落在各處，有的倒臥在沙發上，有的以塑膠布包裹，像屍體一樣躺在桌上，有好幾人身上和臉上都沾滿血跡。報導指出，當地曾被用來做「殭屍體驗」，可能是因為這樣才有這麼駭人的場景。

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