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要出大事了？4米深海巨魷沖上岸 死因成謎

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在沙灘上發現一隻長達4公尺的大王烏賊，整隻烏賊屍體幾乎被半埋在沙灘中，只露出一隻眼睛，屍體相當完整，不少學者懷疑死因不單純。（取材自臉書）
民眾在沙灘上發現一隻長達4公尺的大王烏賊，整隻烏賊屍體幾乎被半埋在沙灘中，只露出一隻眼睛，屍體相當完整，不少學者懷疑死因不單純。（取材自臉書）

海洋中許多生物都是人類未知的，但牠們突然出現在岸上總是會引起關注。日前民眾在沙灘上發現一隻長達4公尺的大王烏賊，整隻烏賊屍體幾乎被半埋在沙灘中，只露出一隻眼睛，屍體相當完整，不少學者懷疑死因不單純。

綜合媒體報導，紐西蘭一名導遊唐納森(Anton Donaldson)帶遊客到南島金灣，收到同事傳來的訊息，對方告訴他海岸上有驚喜，他立刻帶著旅行團整團到海邊去看看，結果果然在遠處就看到一坨白色的不明物體，走近一看竟然是一隻超大隻的大王烏賊。

唐納森發現竟然是稀有的大王烏賊屍體時，立刻告知旅行團的遊客們「這是難得機會，可以看到巨型海洋生物的真面目」。從唐納森張貼在個人臉書上的照片可以看到，一隻長約4米的大王烏賊被沖上岸，遺體相當完整，但身體已經有一半都被埋在灰色的沙子底下，僅露出一顆跟餐盤一樣大的眼睛，看起來十分嚇人。

唐納森表示，這隻被沖上岸的大王烏賊屍體相當完整，除了觸手末端有部分啃咬痕跡之外，其餘部分都很完好，可能已經死了一段時間才沖上岸。

海洋生物學家伯斯塔德(Kat Bolstad)指出，大王烏賊被沖上岸的狀況算是比較罕見，通常會在岸上看到他們不外乎兩種狀況，一種狀況就是牠們被魚網撈捕到又放回海中，因為離開過深海不太能在淺海海域生活，被沖上岸還是會死，這種狀況下的大王烏賊屍體通常比較完整，但如果大王烏賊屍體殘破不堪，應該就是被抹香鯨吃掉後留下的屍塊。

大王烏賊平時生活於深層海域，因此在海岸邊漂流的狀況相當罕見。過去日本也曾經有人目擊到大王魷魚被沖上岸的畫面，許多網友都覺得可能是出大事的前兆，驚恐直呼「通常是深海有變化才會這樣」、「該不會又地震吧」、「連深海底也不平靜了嗎」。

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