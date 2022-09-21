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英王查理三世手指超腫 肉商趁機推同名香腸

聯合新聞網／綜合報導
紐西蘭肉販宣布要推出「查理手指香腸」，還把照片中查理國王的手指修成香腸。（取材自Instagram）
紐西蘭肉販宣布要推出「查理手指香腸」，還把照片中查理國王的手指修成香腸。（取材自Instagram）

英國女王逝世，繼位的查理三世被媒體捕捉到手部異常腫脹，被網友形容跟「香腸一樣」，沒想到有肉販腦筋動得快，馬上推出「查理國王手指香腸」，引發熱議。

據鏡報（Mirror）報導，查理三世在母親過世後正式登基，整個王室家族的一言一行比以往更加引人關注。有媒體拍到查理國王的手指異常腫脹，手上的戒指幾乎都陷進肉裡。外界推測，之所以會嚴重浮腫，可能是老化，也有可能是鹽分攝取過量、服用類固醇、高血壓藥，或是關節炎。

查理手指腫脹的照片在網路上流傳，吸引不少網友討論。一名紐西蘭肉販日前就趁著這股熱潮在社群媒體上宣布，要推出新產品「查理國王手指香腸」。

這家肉販叫做「亞方肉舖」（Avon's Butchery）。他們在社群媒體上傳查理國王宣布接任的照片，但是照片中查理的手指全被修圖成真正的香腸，po文標題寫著「我要下地獄了」。接著店家又上傳一張新產品的照片，宣布要推出「查理國王手指香腸」，還特別強調「數量有限」。

據報2012年查理出訪澳洲時，就曾自嘲自己有一雙「香腸手」，因此這樣的問題可能已經困擾他多年，只是近期才又引發討論。

社群媒體 查理三世 高血壓

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