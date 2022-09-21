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查理三世竟是水彩畫大師 網嘆：被王室耽誤的畫家

聯合新聞網／綜合報導
剛即位為英國國王的查理三世13日在一場簽字儀式上，因為用到漏水筆而面露不滿。（視頻截圖）
剛即位為英國國王的查理三世13日在一場簽字儀式上，因為用到漏水筆而面露不滿。（視頻截圖）

英女王伊麗莎白二世逝世，查理三世以73歲之年齡繼位成為新任國王。日前查理三世在愛爾蘭進行探訪儀式簽署文件時，被傳媒拍到他因為筆漏墨而發脾氣，但其實查理三世是英國最成功的水彩畫家之一，有網友被其畫作驚豔，開玩笑稱，「是被王室耽誤的畫家」。

據Insider報導，他在1970代因受到寄宿學校的老師影響而開始作畫，至今已超過50年。查理三世只愛畫水彩畫，1977年曾首次在溫莎城堡展出作品，多年來都有將畫作展覽及義賣，每次都深受歡迎。

香港01報導，查理三世的作品亦除了在各種展覽和慈善活動中展出，還曾被製成郵票和瑞士滑雪場的年票。The Daily Telegraph報導，雖然查理三世形容自己只是「狂熱的業餘」，但1997年至2016年期間，他從銷售水彩畫複製品中賺取了約200萬英鎊（約229萬美元），讓他成為英國最成功的在世水彩畫家之一。

另外，查理三世除了畫下成長之地蘇格蘭，歷年來也在旅途中畫了不少水彩畫。

查理三世在1989年到訪香港時，也曾經從船上畫下印洲塘的美景。香港前天文台台長林超英日前在個人臉書（Facebook）專頁上轉貼一篇文章，分享查理三世訪港時，從皇家遊艇不列巔尼亞號後方甲板所畫的印洲塘水彩畫。

英國國王查理三世，在1999年的畫作海格羅夫故居。（截圖自英國王室官網）
英國國王查理三世，在1999年的畫作海格羅夫故居。（截圖自英國王室官網）

查理三世 香港 英國

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