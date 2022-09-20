我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

新浪潮教父最終生命選擇 高達「斷了氣」 安樂死惹議

轉角24小時
高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，讓導演身為「創作者」的角色更為突出。(Getty Images)
高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，讓導演身為「創作者」的角色更為突出。(Getty Images)

「世界上的電影分成兩種：一種是高達以前、另一種是高達以後。」法國電影新浪潮的著名導演尚盧高達（Jean-Luc Godard），已證實在13日以91歲高齡辭世。高達是電影史上堪稱歷史分水嶺的名導，在狂飆的50年代末期到60年代，掀起「法國新浪潮」（La Nouvelle Vague）的電影革命。

法國電影新浪潮的著名導演高達直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以「影像...
法國電影新浪潮的著名導演高達直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以「影像之書」為其電影生涯的最後作品。（Getty Images）

受高達深刻影響的香港導演王家衛，也在推特稱高達是「永遠的戰士」。

高達自1960年「斷了氣」成名以後，直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以「影像之書」為其電影生涯的最後作品。一生叛逆的高達，由家人證實已在瑞士執行安樂死，91歲高齡辭世。家屬對外聲明，「高達無病無痛，只是感到筋疲力盡」，一代名導的最終選擇，也再次激起了法國安樂死問題之辯。

高達在1930年12月3日出生於法國巴黎，父親是瑞士的醫生，母親則是創辦法國巴黎銀行（BNP Paribas）的莫諾家族（Monod）之女，高達一家可謂家境優渥，也是在戰爭時期有足夠資源安然躲避戰火的階級。高達的童年是在瑞士成長，戰後返回巴黎就讀中學，儘管來自教養甚嚴的家庭，高達在學業表現上並沒有符合傳統期待，而是對電影藝術產生濃厚興趣。

青年時代高達時常出入巴黎的電影放映會，也結識許多年紀相仿、同樣渴求電影藝術和知識的朋友，包括後來的楚浮（François Roland Truffaut）、夏布洛（Claude Henri Jean Chabrol）等多位掀起電影新浪潮的先驅者。高達從1950年開始在「電影公報」上撰稿，不久後高達因故返回瑞士，在當地的迪克士水壩工作，23歲的高達用賺得的薪資，展開第一次的電影嘗試，他買了一部35mm攝影機，就地取材拍了短片「水壩工程」（Opération béton）和接連幾部短片。

彼時的1950年代，世界電影工業也正邁入戰後的各種挑戰與刺激，有高度娛樂化的類型，也有問題意識濃厚、帶有實驗性的電影。思想狂飆、西方社會跌宕不安的50年代，不只反映在知識界，電影創作也跟著出現了極欲跳脫傳統、批判性十足的傾向。前文提到的楚浮，就曾以影評〈論法國電影的走向〉抨擊當代潮流。而同一時代的美國電影，片廠製作模式越來越成熟，似與歐陸有了發展路上的分別；在電影求新的渴望下，1960年出現了高達。

高達第一部電影長片是1960年「斷了氣」（À bout de souffle），開場就令當時的觀眾驚奇，貝蒙（Jean-Paul Belmondo）飾演的男主角對著觀眾說話，隨即展開一段氣氛輕鬆自然的情節，描繪與珍西寶（Jean Seberg）飾演的女主角相遇的故事。「斷了氣」的跳接手法是其電影史上的標誌，例如鏡頭反覆在同一個人物身上跳接，不是為了傳達某種暗喻，而是純粹在電影語言和美學形式上的追求。

30歲的高達以「斷了氣」拿下柏林影展最佳導演的銀熊獎，轉眼之間成了開啟電影新時代的旗手。高達接連在1961推出「女人就是女人」（Une femme est une femme）、1963「小兵」（Le Petit Soldat）等多部作品。其中，「小兵」從1960年開始製作，內容涉及阿爾及利亞戰爭和對法國的控訴，因此觸怒法國政府遭到禁演，遲至1963才公開。

高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，也是法國新浪潮下的代表特色，讓導演身為「創作者」的角色更為突出，電影成了新浪潮導演們表達思想與美學意識的媒介。而在反戰思潮、學運示威風起雲湧的1960年代，社會與政治衝撞的氛圍，也給了高達在內的導演們精神刺激。

然而也是在60年代末以後，厭惡商業電影的高達，理念與楚浮漸行漸遠，甚至最後反目成仇、互相攻訐。高達堅持對一切中心結構的批判，尤其排斥好萊塢的商業製作，也以鄙視奧斯卡獎而聞名。對於高達而言，透過電影藝術的反思與批判，才是最優先事項。但無奈的是，世界電影工業與市場的潮流「反其道而行」，需要高度娛樂的觀眾市場，讓高達看來更加曲高和寡，但其本人或許根本不曾介意。

高達與「斷了氣」女主角Jean Seberg在電影首映派對上。（Getty Im...
高達與「斷了氣」女主角Jean Seberg在電影首映派對上。（Getty Images）

叛逆的高達直至晚年仍在電影之路上創作。晚期2010年有「電影社會主義」、2014年「告別語言」，以及最後2018年的「影像之書」。高達的影業成就，讓法國視他為文化國寶，不過晚年的高達回到瑞士定居，一直到2022年9月逝世。

名導金句：電影是世界最美的騙局

高達的死訊，在2022年9月13日證實。起初法國「解放報」等各大媒體僅報導高達的訃聞，但未解釋臨終的情形，經過約四個小時過後，才由其家屬透過律師對外聲明：高達是在瑞士執行了協助自殺的手術（assisted suicide procedure）。

高達選擇的協助自殺，在法國並未合法，也因為高達之死，再度掀起了法國有關安樂死議題的討論。總統馬克宏則是在高達辭世後，哀悼法國國寶的逝去，同時也藉此公開表示，法國將會來討論安樂死合法化的進一步推動，之中也會涉及高達選擇的協助自殺問題。

91歲的高達，以此方式結束反叛的一生。電影評論家們對高達豎立的標竿讚譽有加，更有論者以世界電影有所謂三次革命來形容：

第一次革命是1920年代電影有了「聲音」，第二次革命是1930年代電影有了「色彩」，第三次革命是1960年代，電影有了「高達」。

無論高達本人是否贊同，他的現世確實影響後人無數，不只是在電影學院研究裡，也在當代人人都能夠拍片的影像時代裡。截至目前為止，鮮少對媒體發言的高達，似未留下任何「公開遺言」，此處僅以其生涯的名句做為最終的註解：「電影是世界上最美的騙局。」

高達（右）與第二任妻子Anne Wiazemsky。 （Getty Images...
高達（右）與第二任妻子Anne Wiazemsky。 （Getty Images）

電影 導演 奧斯卡獎

上一則

英女王葬禮 哈利夫婦與夏綠蒂公主溫馨「微笑」互動

下一則

美國航艦雷根號將訪南韓 2018年以來首見

延伸閱讀

綾瀨遙再秀F奶性感好身材 全為旱鴨子教授

綾瀨遙再秀F奶性感好身材 全為旱鴨子教授
梁朝偉「花樣年華」苦吞26碗雲吞麵 差點拍不下去

梁朝偉「花樣年華」苦吞26碗雲吞麵 差點拍不下去
「古惑仔」男星淚認婚變 結婚20周年當天找不到妻兒

「古惑仔」男星淚認婚變 結婚20周年當天找不到妻兒
梁朝偉當年接演「悲情城市」全因侯孝賢一個念頭

梁朝偉當年接演「悲情城市」全因侯孝賢一個念頭

熱門新聞

伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

2022-09-12 22:07
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程