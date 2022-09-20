新浪潮教父最終生命選擇 高達「斷了氣」 安樂死惹議

高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，讓導演身為「創作者」的角色更為突出。(Getty Images)

「世界上的電影 分成兩種：一種是高達以前、另一種是高達以後。」法國電影新浪潮的著名導演 尚盧高達（Jean-Luc Godard），已證實在13日以91歲高齡辭世。高達是電影史上堪稱歷史分水嶺的名導，在狂飆的50年代末期到60年代，掀起「法國新浪潮」（La Nouvelle Vague）的電影革命。

法國電影新浪潮的著名導演高達直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以「影像之書」為其電影生涯的最後作品。（Getty Images）

受高達深刻影響的香港導演王家衛，也在推特稱高達是「永遠的戰士」。

高達自1960年「斷了氣」成名以後，直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以「影像之書」為其電影生涯的最後作品。一生叛逆的高達，由家人證實已在瑞士執行安樂死，91歲高齡辭世。家屬對外聲明，「高達無病無痛，只是感到筋疲力盡」，一代名導的最終選擇，也再次激起了法國安樂死問題之辯。

高達在1930年12月3日出生於法國巴黎，父親是瑞士的醫生，母親則是創辦法國巴黎銀行（BNP Paribas）的莫諾家族（Monod）之女，高達一家可謂家境優渥，也是在戰爭時期有足夠資源安然躲避戰火的階級。高達的童年是在瑞士成長，戰後返回巴黎就讀中學，儘管來自教養甚嚴的家庭，高達在學業表現上並沒有符合傳統期待，而是對電影藝術產生濃厚興趣。

青年時代高達時常出入巴黎的電影放映會，也結識許多年紀相仿、同樣渴求電影藝術和知識的朋友，包括後來的楚浮（François Roland Truffaut）、夏布洛（Claude Henri Jean Chabrol）等多位掀起電影新浪潮的先驅者。高達從1950年開始在「電影公報」上撰稿，不久後高達因故返回瑞士，在當地的迪克士水壩工作，23歲的高達用賺得的薪資，展開第一次的電影嘗試，他買了一部35mm攝影機，就地取材拍了短片「水壩工程」（Opération béton）和接連幾部短片。

彼時的1950年代，世界電影工業也正邁入戰後的各種挑戰與刺激，有高度娛樂化的類型，也有問題意識濃厚、帶有實驗性的電影。思想狂飆、西方社會跌宕不安的50年代，不只反映在知識界，電影創作也跟著出現了極欲跳脫傳統、批判性十足的傾向。前文提到的楚浮，就曾以影評〈論法國電影的走向〉抨擊當代潮流。而同一時代的美國電影，片廠製作模式越來越成熟，似與歐陸有了發展路上的分別；在電影求新的渴望下，1960年出現了高達。

高達第一部電影長片是1960年「斷了氣」（À bout de souffle），開場就令當時的觀眾驚奇，貝蒙（Jean-Paul Belmondo）飾演的男主角對著觀眾說話，隨即展開一段氣氛輕鬆自然的情節，描繪與珍西寶（Jean Seberg）飾演的女主角相遇的故事。「斷了氣」的跳接手法是其電影史上的標誌，例如鏡頭反覆在同一個人物身上跳接，不是為了傳達某種暗喻，而是純粹在電影語言和美學形式上的追求。

30歲的高達以「斷了氣」拿下柏林影展最佳導演的銀熊獎，轉眼之間成了開啟電影新時代的旗手。高達接連在1961推出「女人就是女人」（Une femme est une femme）、1963「小兵」（Le Petit Soldat）等多部作品。其中，「小兵」從1960年開始製作，內容涉及阿爾及利亞戰爭和對法國的控訴，因此觸怒法國政府遭到禁演，遲至1963才公開。

高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，也是法國新浪潮下的代表特色，讓導演身為「創作者」的角色更為突出，電影成了新浪潮導演們表達思想與美學意識的媒介。而在反戰思潮、學運示威風起雲湧的1960年代，社會與政治衝撞的氛圍，也給了高達在內的導演們精神刺激。

然而也是在60年代末以後，厭惡商業電影的高達，理念與楚浮漸行漸遠，甚至最後反目成仇、互相攻訐。高達堅持對一切中心結構的批判，尤其排斥好萊塢的商業製作，也以鄙視奧斯卡獎 而聞名。對於高達而言，透過電影藝術的反思與批判，才是最優先事項。但無奈的是，世界電影工業與市場的潮流「反其道而行」，需要高度娛樂的觀眾市場，讓高達看來更加曲高和寡，但其本人或許根本不曾介意。

高達與「斷了氣」女主角Jean Seberg在電影首映派對上。（Getty Images）

叛逆的高達直至晚年仍在電影之路上創作。晚期2010年有「電影社會主義」、2014年「告別語言」，以及最後2018年的「影像之書」。高達的影業成就，讓法國視他為文化國寶，不過晚年的高達回到瑞士定居，一直到2022年9月逝世。

名導金句：電影是世界最美的騙局

高達的死訊，在2022年9月13日證實。起初法國「解放報」等各大媒體僅報導高達的訃聞，但未解釋臨終的情形，經過約四個小時過後，才由其家屬透過律師對外聲明：高達是在瑞士執行了協助自殺的手術（assisted suicide procedure）。

高達選擇的協助自殺，在法國並未合法，也因為高達之死，再度掀起了法國有關安樂死議題的討論。總統馬克宏則是在高達辭世後，哀悼法國國寶的逝去，同時也藉此公開表示，法國將會來討論安樂死合法化的進一步推動，之中也會涉及高達選擇的協助自殺問題。

91歲的高達，以此方式結束反叛的一生。電影評論家們對高達豎立的標竿讚譽有加，更有論者以世界電影有所謂三次革命來形容：

第一次革命是1920年代電影有了「聲音」，第二次革命是1930年代電影有了「色彩」，第三次革命是1960年代，電影有了「高達」。