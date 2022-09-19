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英女王逝世要通知蜜蜂 神祕習俗曝光「違反恐招厄」

編譯張君堯
隨著英國女王伊麗莎白二世去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」也需要將這則消息通知皇家蜜蜂。（Getty Images）
隨著英國女王伊麗莎白二世去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」也需要將這則消息通知皇家蜜蜂。（Getty Images）

隨著英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」（Royal Beekeeper）也需要將這則消息通知皇家蜜蜂。

紐時報導，女王辭世後，白金漢宮的皇家養蜂人查普爾（John Chapple）在蜂巢上繫上黑絲帶，然後低聲告訴蜜蜂「女王已經過世，未來會有一位新主人」的消息。

對此，一些養蜂人表示這項傳統可以追溯到數世紀以前，且如果不遵循則可能導致嚴重後果。民俗學家、作者諾曼（Mark Norman）表示「這是一個非常古老且根深蒂固的傳統，但並非眾所周知」。

傳統認為作為家庭成員的蜜蜂應該了解「家庭中的重大事件、尤其是成員的出生和死亡」，養蜂人會輕敲每個蜂巢並告知消息，更會在哀悼期間用黑布蓋住蜂巢，這種做法在英國更為常見，但美國和歐洲其他地區也有。

18世紀和19世紀時期，人們認為不告知蜜蜂可能會導致各種不幸，包括死亡或無法生產蜂蜜。從事養蜂業長達25年的弗萊明（Stephen Fleming）透露大多數養蜂人很可能都知道這一傳統，但並沒有那麼多人實際去做。

英國女王伊麗莎白二世。（取材自臉書）
英國女王伊麗莎白二世。（取材自臉書）

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