為找真命天女 沙國男「43年結婚53次」 最短婚姻僅1晚

沙地阿拉伯63歲男子阿卜杜拉自20歲首次結婚後，在接下來的43年間，他總共娶了53位妻子。（視頻截圖）

沙烏地阿拉伯 一名6旬男子聲稱為了找到真命天女，竟在43年的時間內結了53次婚，被戲稱為「世紀之最」的一夫多妻主義者；男子表示自己結婚是為了「尋求心靈慰藉」，不是為了個人性欲，他還曾在出國出差時直接娶一個老婆，最短命的婚姻則僅維持一天晚上。

香港 01報導，63歲男子阿卜杜拉（Abu Abdullah）日前接受當地電視台訪問時表示，他的第一段婚姻是與大他6歲的女性結婚，當時他認為自己的婚姻生活美滿且生了小孩，並沒有打算要再娶妻，不過一段時間後他覺得婚姻出現問題，23歲時他想再次結婚，並將此想法告訴了妻子。

阿卜杜拉透露，他和第二任妻子在婚後不久也出現問題，於是他決定「三度、四度再婚」。但之後類似的矛盾不斷出現，根據伊斯蘭教律法，只能同時擁有4名妻子，於是他便與前3任妻子離婚，再物色適合的女子。

據報導，阿卜杜拉自稱領悟到結婚目的「是為了安穩和內心的平靜」，而非性欲及個人快樂，因此他便踏上「尋妻之旅」，誓要找到真命天女。

「這麼長的歲月間，我娶了53位女人」，阿卜杜拉表示，他最短的婚姻只維持了1晚，當新婚夜一過，他發現對方「不對勁」就提出了離婚。

他也說自己大部分都是和沙烏地阿拉伯女子結婚，但曾在出差時娶了外國女子，面對網民批評他多次婚娶，他解釋「我一般會逗留3至4個月，所以我結婚以避免不道德的惡習」。