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100公斤→60公斤 澳洲胖妹戒速食甩肉 變陽光辣妹

聯合新聞網
澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。（取材自Instagram）
澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。（取材自Instagram）

來自澳洲的妮可萊特上大學搬出家門後，初嘗獨立自由滋味，在求方便的狀況下，放縱自己狂吃速食食物，導致自己迅速增胖至100公斤，最後因為自尊心受創而改變飲食習慣，瘦下來後的她，搖身變成一名陽光辣妹。

根據澳洲媒體news.com.au報導，妮可萊特大學後貪圖方便，經常每天吃兩次速食，例如以麥當勞早餐作為一天開始，晚餐則常買達美樂披薩來吃，從那時起，她的體重開始一路飆升至100公斤，不得不開始穿大尺碼衣服。

妮可萊特表示，自己是全班體型最大的女孩，且她相當討厭體育課，討厭任何與運動相關的事；因為體型關係，男孩們常取笑她，稱她為「海象」。而當時她不理解，為什麼自己會超重，她的家人總是健康飲食，且都沒有肥胖症狀。

直到意識到自己因貪圖方便而外食成癮後，才知道自己過重的體重來自於貪快、忽略健康飲食，因此她下定決心改變自己的飲食習慣，並認真減重。成功瘦下來後，過去那些取笑她的同儕都開始追蹤她的社群帳號，而恢復到60公斤的自己，也比以往更有信心、更健康。

妮可萊特表示，自己從減重教練那學到很多關於卡路里、營養與運動的知識，看到瘦身後的自己，從此對食物的選擇更有信心，也知道三餐必須均衡，才能健康又美麗。(聯合新聞網)

澳洲 減重 社群

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