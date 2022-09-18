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酷 麥當勞得來速騎馬點餐 網讚「新款保時捷外型像馬」

聯合新聞網
英國一名馬術師騎馬到得來速點餐，吸引不少目光。（視頻截圖）
英國一名馬術師騎馬到得來速點餐，吸引不少目光。（視頻截圖）

得來速可以開車去買，那能騎馬去嗎？英國一名馬術師就挑戰這項「不可能的任務」，騎著馬到麥當勞點餐。

英國鏡報報導，一名男子日前騎馬到倫敦某間麥當勞的得來速點餐，還將過程錄下來放上網路。他在TikTok上傳影片，並在標題寫著「騎完馬肚子好餓，所以我就點了100個雞塊。」

畫面中可以看到男子騎著馬匹緩緩走向車道，前面還有其他車輛在排隊準備點餐。男子在馬背上點了100個雞塊，並駕著馬到下一個窗口點餐。原來男子本身就是愛馬人士，同時也是一位馬術師。他經常在TikTok上分享自己騎馬奔馳的英姿。

影片上傳後瞬間暴紅，已逾170萬次點閱。不少網友留言說這種點餐方式也太酷了吧，也有網友說「你那台新款的保時捷外型長得好像馬」，另一名網友留言說「不知道那匹馬的馬力是多少？」有網友則搞笑回應「很顯然的，就是一馬力」。

有網友說男子應該準備紅蘿蔔之類的點心，讓馬在路程中可以吃。男子也澄清自己有準備點心，這匹馬其實很挑食，所以他把點心放在口袋裡，也因為這樣馬的嘴巴才會是綠的。(聯合新聞網)

@theblessedequestrian After our hack we got hungry, so I went to get 100 chicken nuggets @mcdonaldsuk @mcdonalds #TheBlessedEquestrian #Mcdonals #viral #Chickennuggets #entertainment #funnyvideos #food #uk #horse #fyp #funny ♬ original sound - Blessed✝️

來源：抖音

麥當勞 英國 TikTok

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