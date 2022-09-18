女大生搭車遇怪男 後座乘客AirDrop解圍

一名女大生搭公車遇到男乘客詭異行徑，幸好有情侶利用AirDrop來幫忙解圍；圖為示意圖。（取材自ingimage）

不少果粉都知道iPhone 或iPad上有一種功能叫「AirDrop」，可以用來互傳檔案，沒想到它也能夠用來「救人」。台灣一名女大生日前搭公車時遇到行徑詭異的乘客，不僅嘴裡唸唸有詞，還靠到她旁邊不斷地撥弄冷氣孔，詭異的舉動讓這名女大生嚇壞了，幸好後座的乘客利用「AirDrop」幫忙解圍，讓她相當感激。

那名女大生在Dcard寫道，日前搭公車回家，當時車上除了她以外還有三名乘客，一對情侶和一名男乘客。原PO描述她就坐在那對情侶的前排座位，另一名男乘客則隔著一個走道，坐在她隔壁排的斜前方。

不知道為什麼，這名男乘客突然衝過去坐在女大生旁邊，然後不停地躁動，嘴裡還唸唸有詞，並且不斷撥弄冷氣孔，男乘客的詭異動作持續近五分鐘，因為他的體型壯碩，讓女大生嚇得不敢亂動，雖然想起身離開座位，但又怕被男子抓住。正當她不知如何是好時，突然收到Air Drop傳來訊息，上面寫著「我是你（妳）後面的，你（妳）需要幫忙嗎？」原來是後座的情侶傳的訊息。

女大生趕緊回傳「這個人剛剛有怪怪的嗎？我想換位置」，接著就聽到那對情侶當中的男生起身對男乘客說「不好意思，可以請你換位置嗎？你旁邊的女生感到不太舒服」，那名男乘客聽了，幾乎是用跳的跳到隔壁排的座位。女大生脫困後對情侶的幫忙充滿感激，但因為不認識不知道該說什麼，只好回傳說「謝謝你們，祝你們中秋節快樂」。

貼文引來不少鄉民熱議，「我會感動到不知所措耶，如果用Android 系統或AirDrop剛好沒開的話就只能撐到下車」、「看了這篇文之後，我決定一直開著我的AirDrop了」。(聯合新聞網)