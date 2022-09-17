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霧眉變成4道眉毛 泰女照鏡子嚇傻 好心紋繡師免費解危

聯合新聞網
一名泰國女子進行眉毛刺青手術，卻變成了像是四道眉毛的樣貌。（取材自推特）
一名泰國女子進行眉毛刺青手術，卻變成了像是四道眉毛的樣貌。（取材自推特）

霧眉逐漸成為當前趨勢，女孩們可以不用天天辛勤畫眉毛。不過有時霧眉過程若是出現瑕疵，很可能造成意料之外的後果。近來在泰國，就發生一起失敗的霧眉糾紛。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一名住在泰國中部羅勇府的32歲女子妮帕普蘿（Nipapron Meeking），約在一年前因朋友的推薦，在某次出遊前進行霧眉，打算將自己打扮得漂漂亮亮再出門。然而紋出來的新眉毛，位置卻落在了原本的眉毛上方，妮帕普蘿瞬間變成長出四個眉毛的怪人一樣，讓照鏡子的她當場傻眼。

雖然霧眉的店家一度向妮帕普蘿表示，會幫她把紋失敗的眉毛復原。然而從隔天開始，該店家就一直沒有開門營業，想聯絡負責人也音訊全無。妮帕普蘿只好找尋其他紋繡師幫忙，但儘管多方嘗試，眉毛的外觀卻是越變越詭異，甚至還讓她越來越失去出門見人的自信。

這樣的狀態持續一年左右，終於有位名叫帕塔薇（Pattawee Phumkasem）的紋繡師，在聽說了妮帕普蘿的狀況後，決定自告奮勇要替她解決這個難題。8月底，帕塔薇成功進行了除去作業，表示只要再等三個月讓前面的墨水消失，就可以修補出新的眉毛。

帕塔薇這項義舉，不只拯救了長期飽受困擾的妮帕普蘿，而且本來行情價約在1萬5000泰銖（約413美元）的服務，帕塔薇卻堅持不向妮帕普蘿收取一分一毫。這讓妮帕普蘿除了表達感謝之餘，也期待能夠盡快恢復原狀，重回霧眉失敗前的一般生活。

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