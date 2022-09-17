女友名刺成中文 網笑翻：以為她是尼姑嗎

男子將女友名字翻成中文字刺在身上(左圖)，被看懂中文的網友打臉。（取材自抖音）

許多人喜歡將對自己有意義的圖騰或文字刺在身上，一名男子日前得意分享自己將女友的名字翻成中文字刺在身上。不過沒想到看似浪漫的舉動卻可能讓他後悔，因為另一名看得懂中文字的網友跳出來說，這些中文字的意義太奇怪啦。

據鏡報（Mirror）報導，一名叫做亞當（Adam Howells）的網友分享，他將女友的名字Courtney（常見譯法為寇特妮）翻成了中文字「考特尼」刺在背上。不料這深情浪漫的舉動，卻被許多網友打臉。一名香港 網友就拍了另一部影片說「考的意思是考試、特是特別、尼是尼姑的意思」，笑著說到底為什麼要刺中文字的刺青。

這番言論一出引來許多網友留言討論，有人說「千萬不要用google翻譯翻完就拿來刺青」；也有人說「老兄啊！你怎麼會沒查清楚就刺了咧？」更有人故意酸說「說不定他女友真的就叫做考試特別尼姑小姐啊！」除此之外也有不少網友故意惡搞說自己看得懂中文，留言誤導男子「你刺的是宮保雞丁耶」、「那三個字是酸辣湯的意思喔」。

其實網友常因為想刺中文字而鬧笑話，之前就曾有不少人在身上刺下「雞湯麵」、「醜」、「桌子」、「金豬」、「阿呆美國人」等意義不明的刺青，讓人啼笑皆非。