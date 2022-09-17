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祖母的愛心 日本過動兒穿螢光衣褲不怕走丟

聯合新聞網
一位日本網友的小孩過動如「小忍者」，因此祖母特別手工製作螢光色衣服以防他走失。（取材自Twitter）
一位日本網友的小孩過動如「小忍者」，因此祖母特別手工製作螢光色衣服以防他走失。（取材自Twitter）

有著過動傾向的小孩，因為太過活潑好動的關係，出門在外時父母就得時常盯好，否則一不小心就容易走丟。不過有個日本網友，雖然兒子也有過動傾向，但卻用了個好辦法，讓孩子出遊時更能放心。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「misumi_srs」有一個4歲的小孩子，由於同時具有「過動症」及「視覺型」的特徵，因此總是靜不下來，在戶外看到什麼新奇的東西，總是會忍不住想要上前瞭解一番，每天就像個小忍者一樣跑來跑去。

孩子的祖母見到孫子這樣，於是就親手裁縫，替他做了一系列的「螢光色衣服」。孩子在穿上色澤顯眼的衣服之後，即使在戶外到處跑動，也容易一眼就能找到他的蹤跡，不需要擔心走丟。在馬路上行走時，也能減少交通事故發生的機率，可說是滿懷祖母心意，又相當實用的一套服裝。

網友們在瞭解到這套螢光服的故事後，紛紛表示「原來螢光色衣服還有這種功能，之前都不曉得」、「衣服很好看耶」、「就算拿去賣也沒問題」、「迷路了也一下就會被察覺」、「跑步的樣子好可愛喔」、「忍者BOY」、「活潑的樣子真可愛」、「感受到了祖母的愛」。

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