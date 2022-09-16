剛果「豆腐渣」天橋 一剪綵就垮

剛果民主共和國政要日前聚集在首都金夏沙為新落成的人行天橋舉辦剪綵儀式，但沒想到一剪綵橋就坍塌。（取材自推特）

剛果民主共和國官員日前在首都金夏沙為新落成的人行天橋舉辦剪綵儀式，但沒想到這座新橋竟是「豆腐渣工程」一剪綵就坍塌，部分橋梁墜入政治人物腳下幾公尺深的乾枯溪流中。不過，據稱沒有人受傷。

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 2022年9月5日

來源：推特

綜合媒體報導，視頻中，一名身穿軍裝並戴墨鏡的男子與女性官員站在橋上一同剪綵，沒想到一刀剪下去，橋梁瞬間崩塌。女性官員在旁人的攙扶下才好不容易站穩，軍裝男子顧不得手上的香檳，死命抓著扶手，但身體仍隨著橋面下陷。

據了解，這座人行天橋是為了幫助人們在雨季過河，因為舊的臨時橋經常會在洪水 期間被淹沒。除了橋上的官員外，底下民眾也一旁觀禮慶祝天橋的啟用。意外發生時，民眾似乎在幸災樂禍，開始大喊大叫。