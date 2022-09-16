我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

上廁所要按指紋？ 澳洲1高中挨批

編譯周辰陽
澳洲雪梨一所高中決定在廁所入口安裝指紋掃描器以追蹤學生活動與防止破壞行為，遭隱私專家批評「不合理、不成比例」。（取材自推特）
澳洲雪梨一所高中決定在廁所入口安裝指紋掃描器以追蹤學生活動與防止破壞行為，遭隱私專家批評「不合理、不成比例」。（取材自推特）

澳洲雪梨一所高中決定在廁所入口安裝指紋掃描器以追蹤學生活動與防止破壞行為，遭隱私專家批評「不合理、不成比例」。

來源：YouTube

澳洲衛報報導，雪梨西南市郊的摩爾班克高中（Moorebank High School）於今年第3學期安裝了指紋掃描器。校長葛瑞戈（Vally Grego）指出，這是個打算降低破壞行為的措施。她在今年稍早一封致家長的信寫道，這個系統只適用於外部的學生廁所，「我們正在引入這套系統以監測學生們在上課時間的活動，並減少破壞行為的事件，我們之後將調查改進廁所」。

據報導，這套系統經過2年的諮詢後引入，實際上沒有記錄指紋，而是創造出一組代表指紋的字母數字（Alphanumeric），資訊則採異地（off-site）儲存。該系統本身也不是強制性措施，學生在上課時間內急時，也可另外經由從辦公室取得的出入卡使用廁所。

摩爾班克高中校方要求學生將指紋資訊提供給該系統，全校1000名學生幾乎都已經照辦。新南威爾斯省教育廳發言人表示，該校家長社群接獲了通知，並「經社群焦點團體訪談」就指紋掃描器進行諮詢，「安裝該裝置的決定不只一次獲得這個團體的批准，全體家長都接到通知了，資訊是經由學校電子報分發給家長的，社群焦點團體訪談開會的會議紀錄也電郵給全體家長了」。

不過，至少一位家長向媒體抱怨按指紋上廁所「極端」，又指校方電子報只有一小段講到此事，沒有通知寄到家，也沒有電郵，只有一個沒人知道的焦點團體，「校方並未妥善溝通，確實缺乏透明度」。

「數位權利觀察」（Digital Rights Watch）的計畫主管佛洛利亞尼（Samantha Floreani）表示，防止破壞行為並沒有好到足以成為她稱之為侵犯隱私的正當理由，「學生應該有權在生物辨識資訊沒有被收集、且活動不受持續監控的情況下上洗手間」。

佛洛利亞尼還警告，這套系統帶來的風險遠遠超過任何可能的好處，此舉也為其他學校開了一個危險的先例，「有助於監控的正常化」。

社群 澳洲 隱私

上一則

「不是囚犯 就是你孩子上戰場」俄傭兵招募受刑人攻烏

下一則

泰國大麻合法化「麻煩多」 在野黨籲重列管制毒品

延伸閱讀

全球房地產料同步走弱到後年 最熱房市面臨兩位數下跌

全球房地產料同步走弱到後年 最熱房市面臨兩位數下跌
種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠

種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠
澳洲大幅度升息 可能告一段落

澳洲大幅度升息 可能告一段落
上課時間按指紋上廁所？澳洲高中挨批不合理、不成比例

上課時間按指紋上廁所？澳洲高中挨批不合理、不成比例

熱門新聞

女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口