上廁所要按指紋？ 澳洲1高中挨批

澳洲雪梨一所高中決定在廁所入口安裝指紋掃描器以追蹤學生活動與防止破壞行為，遭隱私專家批評「不合理、不成比例」。（取材自推特）

澳洲 雪梨一所高中決定在廁所入口安裝指紋掃描器以追蹤學生活動與防止破壞行為，遭隱私 專家批評「不合理、不成比例」。

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澳洲衛報報導，雪梨西南市郊的摩爾班克高中（Moorebank High School）於今年第3學期安裝了指紋掃描器。校長葛瑞戈（Vally Grego）指出，這是個打算降低破壞行為的措施。她在今年稍早一封致家長的信寫道，這個系統只適用於外部的學生廁所，「我們正在引入這套系統以監測學生們在上課時間的活動，並減少破壞行為的事件，我們之後將調查改進廁所」。

據報導，這套系統經過2年的諮詢後引入，實際上沒有記錄指紋，而是創造出一組代表指紋的字母數字（Alphanumeric），資訊則採異地（off-site）儲存。該系統本身也不是強制性措施，學生在上課時間內急時，也可另外經由從辦公室取得的出入卡使用廁所。

摩爾班克高中校方要求學生將指紋資訊提供給該系統，全校1000名學生幾乎都已經照辦。新南威爾斯省教育廳發言人表示，該校家長社群 接獲了通知，並「經社群焦點團體訪談」就指紋掃描器進行諮詢，「安裝該裝置的決定不只一次獲得這個團體的批准，全體家長都接到通知了，資訊是經由學校電子報分發給家長的，社群焦點團體訪談開會的會議紀錄也電郵給全體家長了」。

不過，至少一位家長向媒體抱怨按指紋上廁所「極端」，又指校方電子報只有一小段講到此事，沒有通知寄到家，也沒有電郵，只有一個沒人知道的焦點團體，「校方並未妥善溝通，確實缺乏透明度」。

「數位權利觀察」（Digital Rights Watch）的計畫主管佛洛利亞尼（Samantha Floreani）表示，防止破壞行為並沒有好到足以成為她稱之為侵犯隱私的正當理由，「學生應該有權在生物辨識資訊沒有被收集、且活動不受持續監控的情況下上洗手間」。

佛洛利亞尼還警告，這套系統帶來的風險遠遠超過任何可能的好處，此舉也為其他學校開了一個危險的先例，「有助於監控的正常化」。