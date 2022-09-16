情侶相戀6年被說「夫妻臉」 驗DNA竟是親兄妹

一名女子與男友相戀六年，被旁人說是「夫妻臉」，沒想到DNA檢測結果， 兩人竟然是親兄妹。（取材自ingimage）

網路論壇「Reddit」一篇發文，引來網友的議論。一名美國女網友透露，自己與男友交往六年，一直被旁人說有「夫妻臉」，沒想到一驗DNA檢測 ，竟然真的是親兄妹，讓兩人嚇壞了。女網友說，兩人正等候另一次檢測結果，但現在同睡床上時總感覺怪怪的。

香港 01報導，這名女子今年30歲，她表示，自己和32歲的男友都是被「收養」的孩子，由於背景相似，兩人相遇後很快互相吸引而相戀，直言「從未試過有人令我即時感受到吸引力和熟悉感」。

她說，與男友交往6年，已做了「夫婦」所有能做的事，「我們發生過性關係，我們慶祝過周年紀念日，我們見過彼此的家人」，直到近日進行DNA測試以了解祖先及自己背景時，才發現那種舒適和熟悉感，原來因男友與她是親生兄妹。

女子回想起她與男友總是被指長得很像，兩人都一笑置之，但DNA測試後她再看合照，確實真的很像，「這把我嚇壞了！我不知道我應該怎麼做…我仍然愛我的男朋友／哥哥」。

她表示對「真相」相當震驚，希望這檢測是錯誤的，所以她重做測試。她說已把DNA測試結果告知男友，看得出男友已「嚇壞了」，在床上躺在旁邊時感覺也變得很奇怪。

網友紛紛表示，「這太瘋狂了」、「世界真小」、「造物弄人」，也有網友勸女子面對現實，「很抱歉，但妳必須分手…這太惡心了」。