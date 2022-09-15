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哥倫比亞青年「賣空氣」 3天售出300瓶

綜合報導
哥倫比亞一名年輕創業者胡安，靠「賣空氣」闖出一片天，3日賣出300瓶。（取材自Instagram）
哥倫比亞一名年輕創業者胡安，靠「賣空氣」闖出一片天，3日賣出300瓶。（取材自Instagram）

哥倫比亞一名年輕創業者近日突發奇想，販售瓶裝空氣，賺進不少錢。

香港01引述ODDITYCENTRAL報導，這名年輕老闆名叫胡安（Juan Carlos Alvarado），他居住在哥倫比亞第二大城麥德林。當地四季氣候宜人，因此擁有「常春之城」（City of Eternal Spring）的美名。

胡安說他曾經看過其他人販售空氣，因此突發奇想。雖然瓶中裝入的不是清新的郊區空氣，而是城市的空氣，但胡安表示自己會確保裝入瓶內的空氣「品質良好」。他對於當地的氣候與空氣十分引以為傲，直說麥德林的空氣非常特別，是「一顆寶石」。

他表示，自己發明了一種特殊設備來「收集」空氣，過程中也會確保裝空氣的玻璃瓶乾淨沒有其他氣味。胡安提到，這台空氣收集機需要15-30分鐘才能收集足夠的空氣，但收集到的空氣會有「春天的感覺」。不過由於這款空氣收集機還沒有註冊商標，因此他不願透露機器的樣貌。

胡安表示，開賣空氣瓶的第一天，他以每瓶5美元，售出77瓶空氣。因此他大受鼓舞，隨後更到市集兜售，三天賣出近300瓶空氣。

據報導，胡安的夢想其實是唱歌，但要獲得賞識或是有人贊助十分困難，因此他才有了這個「瘋狂想法」。這款特殊商品引發關注，也帶來許多客人。雖然有不少人批評胡安根本是賣空瓶子騙錢，但胡安說收集空氣的過程一點也不容易，每每都要花他不少時間。

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