我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

「出租自己」日男時薪1萬日圓

編譯徐榆涵
日本東京38歲男子森本庄司（右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。（路透）
日本東京38歲男子森本庄司（右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。（路透）

日本東京38歲男子森本庄司（Shoji Morimoto，音譯）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。

路透報導，森本庄司的工作就是單純陪伴客戶，並以每小時1萬日圓（約71美元）為單位計價，過去四年來一共接獲4000筆需求。

森本庄司表示，「基本上我把自己租了出去。我的工作就是去任何我的客戶想要我去的地方，並且什麼也不做。」

森本庄司身材高瘦、長相一般，現在在推特上擁有25萬名粉絲，粉絲中超過四分之一是老客戶，包括一名聘用他超過270次的客人。

他的工作內容除了單純陪伴外，還遇過有客戶聘請他，陪他去公園玩蹺蹺板；還有人找他去火車站月台，代替向出遠門的親人揮手送行；甚至有人是因為想穿印度服裝遭友人嫌棄，轉而找他陪伴出門。但什麼都不做並不代表森本會做任何事，他拒絕過搬冰箱和去柬埔寨的提議，也不接受任何與性相關的要求。

在找到自己真正的使命前，森本曾在一家出版公司工作，並且經常因為「無所事事」而遭到指責，因此他開始好奇，如果將「無所事事」的能力作為一種服務提供給客戶會如何。

已經成家並有小孩的森本，這份工作如今已成為他唯一收入來源，儘管他拒絕透露每天實際收入，但他說每天會接一到兩名客戶，疫情前每天至少有三至四名客戶。

疫情 中超 印度

上一則

與普亭通話後 聯合國秘書長：目前和平希望渺茫

下一則

法國芥末醬大缺貨 加國熱浪成禍首

延伸閱讀

聯邦最低時薪如提高至15元 研究：可助數百萬人脫貧

聯邦最低時薪如提高至15元 研究：可助數百萬人脫貧
夢幻工作 日男「什麼都不做」就可領時薪1萬日圓

夢幻工作 日男「什麼都不做」就可領時薪1萬日圓
連鎖速食店最低時薪調至22元 加州新法明年能辦到

連鎖速食店最低時薪調至22元 加州新法明年能辦到
美甲工推設立委員會 健全職場標準

美甲工推設立委員會 健全職場標準

熱門新聞

女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜