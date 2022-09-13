我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

3.1萬年前有截肢手術 印尼遺骸找到證據

編譯張君堯
印尼發現一具擁有3.1萬年的骨骼，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)
印尼發現一具擁有3.1萬年的骨骼，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)

最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。

衛報報導，這具遺骸是由澳洲和印尼考古學家，在婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）挖掘石灰岩洞穴時偶然發現，經研究證明這一發現是「已知最早的截肢手術」、比歐亞大陸其他較複雜的醫療發現早了數萬年。

通過使用放射性同位素測量牙齒和埋葬沉積物的年齡，科學家們估計該遺骸約有3.1萬年的歷史。對遺骸的古病理學分析顯示「左下腿的骨質增生正在癒合，表明這條腿在被埋葬前幾年經歷過手術截肢」。負責監督挖掘工作的澳洲學者馬洛尼博士（Dr Tim Maloney）表示這一發現是「考古學家絕對的夢想」，他更透露乾淨的殘肢表明它是經過截肢，而非意外或動物襲擊。

先前成功截肢的最古老證據是一具在法國發現、來自7000年前的石器時代的老年農民骨骼，其左臂肘部以上被截肢。馬洛尼指出「這一發現極大改變已知的醫學歷史和人類知識，這意味著早期的人已經掌握複雜的外科手術，使其能在切除一條腿後依舊存活下來」。

此外，馬洛尼表示石器時代的「外科醫生」一定對解剖有詳細了解，包括靜脈、血管和神經等，同時成功的截肢手術也可能代表當時便有包括術後定期消毒等醫護工作。(編譯張君堯)

手術 澳洲 印尼

上一則

日本人迷戀精品咖啡 1小杯140元仍搶手

下一則

聯合國報告：全世界有5000萬人處於奴隸狀態

延伸閱讀

想為女兒掙公主床 中國工人「帶路」打工遭壓榨 險回不了家

想為女兒掙公主床 中國工人「帶路」打工遭壓榨 險回不了家
距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」

距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」
曾打算墮胎 珍妮佛勞倫斯：太可怕，政治正在殺人

曾打算墮胎 珍妮佛勞倫斯：太可怕，政治正在殺人
11月印尼見習近平？拜登願意

11月印尼見習近平？拜登願意

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光