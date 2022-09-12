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紐西蘭罕病女「無法微笑」抗霸凌當上模特兒

聯合新聞網
幼年總被嘲笑表情僵硬， 罕病女克服心魔當上模特兒。（取材自Instagram）
幼年總被嘲笑表情僵硬， 罕病女克服心魔當上模特兒。（取材自Instagram）

來自紐西蘭的泰拉因罹患罕見的神經系統疾病，導致無法微笑而長期遭霸凌，直到透過自我成長的治療療程，讓自己找到自信並對抗霸凌者，更成功簽下一份合約當上模特兒。

根據鏡報報導，泰拉在8月個大時被診斷出患有牟比士症候群（Moebius Syndrome），這是一種罕見的遺傳性神經失調疾病，明顯特徵是顏面神經麻痺，她無法左右移動眼睛，也無法挑起眉毛，甚至沒辦法微笑。

因為這樣讓她跟一般人不同而遭受霸凌，泰拉告訴媒體：「因為我的病，我的整個童年和青春時光都被欺負，讓我覺得我不能或不應該對自己有信心。」

但在自我發掘與康復的治療中，她開始接受自己不同，泰拉意識到，沒有人可以成為她，她也不能成為其他人。當自己完全理解這個概念後，對自己有自信則變得容易10倍。

過去泰拉總被霸凌困擾，因為同學會取笑她不能微笑這件事，這讓泰拉以為自己將與這項「缺點」度過一生。但現在她開始學會對他人的批評一笑置之，也理解到自己的微笑雖然與他人不同，「但我的微笑是屬於我自己的」。

泰拉在Instagram分享自己的一切與如何克服被欺負的心理障礙，現在她的追蹤人數超過2.9萬人，更因此簽下一份模特兒合約。

霸凌

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